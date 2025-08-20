  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champions-League-Quali Der FC Basel steht vor kniffliger Aufgabe – der Direktvergleich mit Kopenhagen

SDA

20.8.2025 - 15:30

Die Spieler des FC Basel im Abschlusstraining vor dem Playoff gegen den FC Kopenhagen.
Die Spieler des FC Basel im Abschlusstraining vor dem Playoff gegen den FC Kopenhagen.
Keystone

Der FC Basel spielt gegen den FC Kopenhagen um den Einzug in die Champions League. Wie schwierig die Aufgabe wird, zeigt der direkte Vergleich der beiden Klubs.

Keystone-SDA

20.08.2025, 15:30

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel trifft in den Champions-League-Playoffs auf den dänischen Spitzenklub Kopenhagen.
  • Die Dänen haben in den vergangenen vier Jahren dreimal in der Champions League gespielt.
  • Das Hinspiel findet in Basel statt. Anpfiff ist am Mittwochabend um 21 Uhr. blue Sport übertragt live.
Mehr anzeigen
FC Basel 1893 - FC København
FC Basel 1893 - FC København

Mi 20.08. 20:25 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - FC København

Mit tv.blue.ch mieten

Wer hat den besseren UEFA-Koeffizienten?

In den letzten Jahren hat Kopenhagen im Europacup besser abgeschnitten. Mit 44,875 Punkten belegten die Dänen zum Abschluss der letzten Saison den 49. Platz im Klub-Ranking der UEFA. Basel, das 2023 in der Qualifikation scheiterte und 2024 nicht im Europacup vertreten war, kam im Ranking mit 33,000 Punkten auf Rang 66.

Wie hoch ist der Marktwert der Teams?

Laut dem Portal «Transfermarkt» liegen die beiden Klubs hinsichtlich des Marktwerts ungefähr gleichauf. Mit 75,15 Millionen Euro schneidet Kopenhagen etwas besser ab als Basel mit 68,70 Millionen Euro.

Wer hat mehr Meistertitel?

Basel hat 21 Meistertitel auf dem Konto und damit fünf mehr als Kopenhagen. Allerdings existiert der FC Kopenhagen in seiner jetzigen Form erst seit 1992. Für seine 16 Meisterschaftsgewinne hatte er somit fast 100 Jahre weniger Zeit als der 1893 gegründete FC Basel.

Magnin will in die Champions League. «Es gilt jetzt alles zu machen, um diesen Traum zu verwirklichen»

Magnin will in die Champions League«Es gilt jetzt alles zu machen, um diesen Traum zu verwirklichen»

Wer ist besser in Form?

In der vergangenen Spielzeit haben beide Teams das Double gewonnen. In die aktuelle Saison ist Kopenhagen etwas besser gestartet. Die Dänen liegen mit vier Siegen aus fünf Spielen an der Tabellenspitze. Derweil hat Basel in der Meisterschaft je zwei Partien gewonnen und verloren.

Wer sind die prominentesten Zu- und Abgänge?

Victor Froholdt heisst der Spieler, der im Sommer die Kassen des FC Kopenhagen klingeln liess. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselte für eine Ablöse von 20 Millionen Euro zum FC Porto und ist damit gemeinsam mit Orri Oskarsson, der ein Jahr zuvor zu Real Sociedad ging, der teuerste Verkauf der Klubgeschichte. Dieses Geld investierte der Verein unter anderem in Youssoufa Moukoko. Der Stürmer, der in Deutschland einst als Jahrhunderttalent galt, kam für rund 5 Millionen Euro von Borussia Dortmund. Eine ähnliche Summe zahlte Kopenhagen an PAOK Saloniki für den kroatischen Goalie Dominik Kotarski.

Der FC Basel nahm durch die Abgänge von Leon Avdullahu (Hoffenheim) und Kevin Carlos (Nizza) gut 14 Millionen Euro ein. Die wichtigsten Zugänge waren die definitiven Übernahmen von Philip Otele und Metinho. Zudem stiess letzte Woche mit Moritz Broschinski ein Stürmer zum Klub, der mit zwei Toren im Cup gegen Biel (6:1) einen ansprechenden Einstand hatte.

Wie gestaltete sich der bisherige Weg in der Qualifikation?

Basel steigt direkt in den Playoffs ein. Für Kopenhagen begann die Europacup-Kampagne dagegen schon zwei Runden vorher. Im Meisterweg setzten sich die Dänen zunächst gegen den KF Drita aus Kosovo und anschliessend gegen den schwedischen Klub Malmö durch. Nach den bisherigen vier Qualifikationsspielen kommt Kopenhagen auf das starke Torverhältnis von 8:0.

Shaqiri vor dem Playoff-Knüller. «Haben die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Shaqiri vor dem Playoff-Knüller«Haben die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Wie oft spielten die Klubs in der Champions League?

Während Basel erstmals seit acht Jahren wieder die Champions League erreichen möchte, könnte Kopenhagen zum dritten Mal in den letzten vier Jahren in die Königsklasse einziehen. Insgesamt kam der Schweizer Klub zwischen 2002 und 2017 zu acht Teilnahmen, die Dänen waren zwischen 2006 und 2023 sechs Mal dabei. Das beste Ergebnis beider Klubs ist der Einzug in die Achtelfinals: Basel schaffte dies in den Saisons 2011/12, 2014/15 und 2017/18, Kopenhagen 2010/11 und 2023/24.

Wie schnitten sie in den Playoffs ab?

Basels Bilanz in den Playoffs respektive der letzten Qualifikationsrunde ist ausgeglichen. Viermal gewann der FCB das entscheidende Duell (2002 Celtic Glasgow, 2008 Victoria Guimarães, 2010 Sheriff Tiraspol, 2013 Ludogorez Rasgrad), viermal verlor er (2004 Inter Mailand, 2005 Werder Bremen, 2012 Cluj, 2015 Maccabi Tel Aviv). Kopenhagen hatte etwas mehr Mühe: Fünfmal nahm der FCK die letzte Hürde, achtmal scheiterte er an ihr.

Um wieviel Geld geht es?

Um viel. Allein das Startgeld in der Champions League beträgt 18,62 Millionen Euro. In der Europa League (4,31 Millionen Euro) und der Conference League (3,17) sind die Antrittsgagen deutlich tiefer. Auch die Punkteprämien (2,1 Millionen Euro pro Sieg, 700'000 Euro pro Unentschieden) fallen in der Champions League klar höher aus als in den anderen Wettbewerben.

Haben Basel und Kopenhagen bereits gegeneinander gespielt?

Nicht in jüngster Vergangenheit. Vor 33 Jahren entstand der FC Kopenhagen aus der Fusion zweier Stadtklubs. Gegen den einen davon, den KB Kopenhagen, spielte der FC Basel 1960 im damaligen Messestädte-Cup. Nach der 1:8-Niederlage im Hinspiel und dem darauffolgenden 3:3 vor heimischem Publikum schied Basel aus.

Mehr zum Thema

Shaqiri: «Wir haben jetzt die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Shaqiri: «Wir haben jetzt die grosse Chance, uns für die Champions League zu qualifizieren»

Xherdan Shaqiri spricht bei blue Sport im Vorfeld der Playoffs-Duelle gegen Kopenhagen.

19.08.2025

Magnin: «Ich freue mich extrem, diese Chance zu bekommen»

Magnin: «Ich freue mich extrem, diese Chance zu bekommen»

19.08.2025

Elyounoussi: «Wir hatten damals eine unglaubliche CL-Kampagne»

Elyounoussi: «Wir hatten damals eine unglaubliche CL-Kampagne»

19.08.2025

Meistgelesen

Trump lässt in Telefoninterview tief blicken – und verrät, was hinter Gipfel-Kulissen geschah
St. Galler bringt Jaguar in Werkstatt – Garagist fährt damit 1000 Kilometer
Russen rücken bedrohlich vor – so hat Kiew den Spiess umgedreht
Mysteriöser Öko-Täter treibt in Solothurner Dorf sein Unwesen – Förster entsetzt
Jetzt äussert sich Marius Borg Høiby erstmals zu den Vorwürfen

Videos aus dem Ressort

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Das Transferkarussell dreht sich wieder. Das sind die bisher wichtigsten Wechsel der Super League.

25.06.2025

Elyounoussi: «Wir hatten damals eine unglaubliche CL-Kampagne»

Elyounoussi: «Wir hatten damals eine unglaubliche CL-Kampagne»

19.08.2025

Magnin: «Ich freue mich extrem, diese Chance zu bekommen»

Magnin: «Ich freue mich extrem, diese Chance zu bekommen»

19.08.2025

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Elyounoussi: «Wir hatten damals eine unglaubliche CL-Kampagne»

Elyounoussi: «Wir hatten damals eine unglaubliche CL-Kampagne»

Magnin: «Ich freue mich extrem, diese Chance zu bekommen»

Magnin: «Ich freue mich extrem, diese Chance zu bekommen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Hinspiel ab 21.00 Uhr live. Showdown ums Champions-League-Ticket: Basel empfängt Kopenhagen

Hinspiel ab 21.00 Uhr liveShowdown ums Champions-League-Ticket: Basel empfängt Kopenhagen

Urs Fischers Co-Trainer verrät. «Im Herbst gibt's sicher Vereine, die nervös werden – wir wären bereit»

Urs Fischers Co-Trainer verrät«Im Herbst gibt's sicher Vereine, die nervös werden – wir wären bereit»

«Es ist toll, zurück zu sein». Ein Ex-FCB-Star will die Basler Champions-League-Nächte verhindern

«Es ist toll, zurück zu sein»Ein Ex-FCB-Star will die Basler Champions-League-Nächte verhindern

Transfer-Ticker. Galatasaray und City einigen sich über Ablöse – aber will Akanji überhaupt in die Türkei?

Transfer-TickerGalatasaray und City einigen sich über Ablöse – aber will Akanji überhaupt in die Türkei?

1391. Profi-Einsatz. Dieser brasilianische Goalie ist jetzt Rekord-Fussballer

1391. Profi-EinsatzDieser brasilianische Goalie ist jetzt Rekord-Fussballer

«Versprechen gebrochen». Transfer-Drama um Alexander Isak wird zur Schlammschlacht

«Versprechen gebrochen»Transfer-Drama um Alexander Isak wird zur Schlammschlacht