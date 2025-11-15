Fisnik Asllani feiert das 1:0 in Ljubljana Keystone

Der Kosovo sicherte sich in der Schweizer Gruppe mit dem 2:0 in Slowenien mindestens den Playoff-Platz.

Keystone-SDA SDA

Hoffenheims Stürmer Fisnik Asllani traf wie schon beim Sieg im letzten WM-Qualifikationsspiel in Schweden zum 1:0. Der 23-Jährige war schon nach etwas mehr als fünf Minuten erfolgreich.

Kurz nach der Pause verbesserte sich die Lage der Gäste nochmals, als der erst zur Pause eingewechselte Slowene Petar Stojanovic innerhalb von sechs Minuten (47. und 53.) zweimal die Gelbe Karte sah. Durch ein Eigentor fiel in der 64. Minute das 2:0.

Kosovo ist am Dienstag in Pristina der letzte Gegner der Schweiz, die nebst drei Punkten Vorsprung auch die deutlich bessere Tordifferenz besitzt.