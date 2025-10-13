  1. Privatkunden
WM-Quali Kosovo schlägt Schweden erneut

SDA

13.10.2025 - 23:30

Die grosse Freude der kosovarischen Spieler nach dem Sieg in Göteborg
Die grosse Freude der kosovarischen Spieler nach dem Sieg in Göteborg
Keystone

Kosovo bleibt der erste Verfolger der Schweiz in der WM-Qualifikation.

Keystone-SDA

13.10.2025, 23:30

14.10.2025, 00:00

Das Team von Nationalcoach Franco Foda gewann auch das zweite Duell mit Schweden. Auf den 2:0-Heimsieg im September liessen die Kosovaren diesmal in Göteborg ein 1:0 folgen.

Der formstarke 23-jährige Stürmer Fisnik Asllani von Hoffenheim traf in der 32. Minute. Kurz vor der Pause vergaben die Gäste eine exzellente Möglichkeit zum 2:0. Auch so reichte es aber zum Sieg.

Der Rückstand auf die Schweiz beträgt drei Punkte und zehn Tore. Im November bestreitet Fodas Truppe ihre letzten zwei Partien in Slowenien und daheim gegen die Schweiz.

Entscheidung um WM-Ticket vertagt. Schweizer Nati holt bei Nullnummer in Slowenien einen Punkt

Entscheidung um WM-Ticket vertagtSchweizer Nati holt bei Nullnummer in Slowenien einen Punkt

Telegramm und Tabelle:

Schweden – Kosovo 0:1 (0:1)

Göteborg. – SR Makkelie (NED). – Tor: 32. Asllani 0:1. – Bemerkungen: Kosovo mit Hajrizi (Sion), ohne Saipi (Lugano/Ersatz).

1. Schweiz 4/10 (9:0). 2. Kosovo 4/7 (3:4). 3. Slowenien 4/3 (2:5). 4. Schweden 4/1 (2:7).

