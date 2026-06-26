Fussball
Live & Resultate
Super League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Alle Ligen
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
Werbung
Rechtliches
Datenschutz
Impressum
Publizistische Leitlinien
blue News App
FAQ
Cookie - Einstellungen
DE
FR
IT
EN
DE
FR
IT
EN
Sport
Fussball
Mehr zum Thema
Gruppe I
Dembélé sichert Frankreich den Gruppensieg
Gregor Kobel ist ein Familienmensch
mit Video
Nati-Trainer zu Gast bei blue Sport
1
mit Video
Yakins Wechsel, Okafors Déjà-vu
Ein Sieg mit Fragezeichen – 5 Erkenntnisse zur Gruppenphase der Schweizer Nati
Meistgelesen
1
Frankreich bodigt ersatzgeschwächtes Norwegen und holt sich den Gruppensieg
2
Trump droht Europa mit Strafzöllen – schon wieder
3
Zu viele Menschen in der Badi – erste Anlagen greifen durch
4
Senegal schiesst den Irak ab und darf auf die K.o.-Phase hoffen
5
Das sagt Yakin zum Okafor-Theater