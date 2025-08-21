  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

100 Festnahmen, 200 Verletzte Spiel in Buenos Aires nach Eskalation auf Tribüne abgebrochen

dpa

21.8.2025 - 18:47

Krawalle auf den Rängen: Spiel in Buenos Aires abgebrochen - Gallery
Krawalle auf den Rängen: Spiel in Buenos Aires abgebrochen - Gallery. Wütende Fans: Bei der Copa Sudamericana kam es zu Auseinandersetzungen.

Wütende Fans: Bei der Copa Sudamericana kam es zu Auseinandersetzungen.

Bild: dpa

Krawalle auf den Rängen: Spiel in Buenos Aires abgebrochen - Gallery. Eine Auseinandersetzung beim Fussball in Buenos Aires.

Eine Auseinandersetzung beim Fussball in Buenos Aires.

Bild: dpa

Krawalle auf den Rängen: Spiel in Buenos Aires abgebrochen - Gallery
Krawalle auf den Rängen: Spiel in Buenos Aires abgebrochen - Gallery. Wütende Fans: Bei der Copa Sudamericana kam es zu Auseinandersetzungen.

Wütende Fans: Bei der Copa Sudamericana kam es zu Auseinandersetzungen.

Bild: dpa

Krawalle auf den Rängen: Spiel in Buenos Aires abgebrochen - Gallery. Eine Auseinandersetzung beim Fussball in Buenos Aires.

Eine Auseinandersetzung beim Fussball in Buenos Aires.

Bild: dpa

Über 100 Festnahmen und ein Abbruch kurz nach der Halbzeit: Ein Fussballspiel der Copa Sudamericana gerät ausser Kontrolle.

DPA

21.08.2025, 18:47

21.08.2025, 18:50

Ein Fussballspiel der Copa Sudamericana in Argentinien ist wegen heftiger Krawalle auf den Zuschauerrängen abgebrochen worden. Die Partie zwischen dem argentinischen Vertreter Independiente sowie dem chilenischen Club Universidad de Chile wurde kurz nach der Halbzeitpause angesichts der Situation im Stadion nicht fortgesetzt.

Grund waren neben der ausser Kontrolle geratenen Situation laut dem veranstaltenden Kontinentalverband Conmebol «fehlende Sicherheitsgarantien des Heimvereins sowie der lokalen Sicherheitsbehörden». Dem TV-Sender ESPN zufolge gab es mehr als 100 Festnahmen. Knapp 200 Menschen wurden verletzt. 

Mehr als 100 Festnahmen

Auf Fotos und Videos ist zu sehen, wie – teilweise vermummte und schwarz gekleidete – Menschen mit Steinen werfen. ESPN berichtete zudem von herausgerissenen Sitzschalen und heftigen körperlichen Auseinandersetzungen, als die Partie bereits unterbrochen war. 

Die Fussballer auf dem Platz versuchen die Zuschauer zu beruhigen.
Die Fussballer auf dem Platz versuchen die Zuschauer zu beruhigen.
Keystone

Die Copa Sudamericana ist in Südamerika der zweitwichtigste Clubwettbewerb, vergleichbar mit der von der UEFA ausgetragenen Europa League. Independiente und Universidad de Chile stehen sich im Achtelfinale des Wettbewerbs gegenüber. Das Hinspiel hatte der chilenische Vertreter mit 1:0 gewonnen. Der Abbruch erfolgte beim Stand von 1:1.

Argentinische Medien reagierten schockiert über den Vorfall, der nun an die Disziplinarkommission des südamerikanischen Verbands weitergeleitet werden soll.

Videos aus dem Ressort

Basel – Kopenhagen 1:1

Basel – Kopenhagen 1:1

UEFA Champions League | Playoff-Hinspiel | Saison 25/26

20.08.2025

Die absurdesten Stadionnamen der Welt

Die absurdesten Stadionnamen der Welt

Das «Spotify Camp Nou» ist nicht allein. Schräge Stadionnamen gibts und gabs auf der ganzen Welt. Hier eine Auswahl.

16.03.2022

Meistgelesen

Putin triumphiert dank Trump – war es das für die Ukraine?
Stefan Strebel vor ESAF: «Diskussionen sind vorprogrammiert»
Gericht kippt Millionenstrafe gegen Trump +++ Enger Vertrauter beschimpft Demonstranten
8 Pensionskassen-Fehler können dich Tausende Franken kosten
Wohnungen statt Gewerbe –  dieser illegale Umbau wird teuer

Videos aus dem Ressort

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

Marcel Reif analysiert das Basler Remis gegen Kopenhagen.

21.08.2025

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

20.08.2025

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Xherdan Shaqiri nimmt FCB-Trainer Ludovic Magnin nach dem 1:1-Remis im Playoff-Hinspiel gegen Kopenhagen in die Pflicht.

20.08.2025

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Mehr Videos

Fussball-News

Shaqiri und dann?. Reif sieht beim FC Basel ein Qualitätsproblem

Shaqiri und dann?Reif sieht beim FC Basel ein Qualitätsproblem

Jetzt ist es fix. Noah Okafor wechselt in die Premier League

Jetzt ist es fixNoah Okafor wechselt in die Premier League

Oscar Clemente. GC verpflichtet Mittelfeldspieler von La-Liga-Aufsteiger

Oscar ClementeGC verpflichtet Mittelfeldspieler von La-Liga-Aufsteiger

«Pass auf, was du sagst». Mit dieser Frage will Kilchsperger Moukoko aus der Reserve locken

«Pass auf, was du sagst»Mit dieser Frage will Kilchsperger Moukoko aus der Reserve locken

«Extrem gewaltsam». Zwei Marseille-Stars müssen sich nach Kabinenschlägerei neuen Klub suchen

«Extrem gewaltsam»Zwei Marseille-Stars müssen sich nach Kabinenschlägerei neuen Klub suchen

Nach Wechsel-Kritik. Magnin: «Shaqiri macht das Trainerdiplom, aber er muss noch viel lernen»

Nach Wechsel-KritikMagnin: «Shaqiri macht das Trainerdiplom, aber er muss noch viel lernen»