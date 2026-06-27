Kroatiens Altherrenfussball hat noch nicht fertig. Der WM-Zweite von 2018 und -Dritte von 2022 sichert sich mit einem 2:1-Sieg gegen Ghana den 2. Platz in der Gruppe L. England sichert sich Rang 1.

Mit Luka Modric und Ivan Perisic, die beide zum 20. Mal an Weltmeisterschaften in der Startelf standen, ging Kroatien in Philadelphia nach einer halben Stunde durch einen so strammen wie präzisen Weitschuss von Petar Sucic aus 27 Metern in Führung. Eine Viertelstunde vor Schluss glich Derrick Luckassen für Ghana aus, wiederum zehn Minuten später köpfelte Nikola Vlasic die Kroaten nach einem Corner von Modric wieder in Front. Es waren Ghanas erste Gegentore im Turnier.

Weil England im Parallelspiel in East Rutherford gegen Panama lange erfolglos anrannte, steuerten die Vatreni mehr als eine Halbzeit lang auf den Gruppensieg zu, doch nach Ghanas zwischenzeitlichem Ausgleich war es kurzzeitig nur noch der 3. Platz. Erst nach gut einer Stunde gelang Jude Bellingham nach einem Corner mit dem 13. Abschluss das Führungstor, das den Engländern schliesslich auch den Gruppensieg und einen günstigeren Weg in der K.o.-Phase einbrachte. Wenig später erhöhte Captain Harry Kane mit dem Kopf und übertraf mit seinem elften WM-Treffer den vormaligen nationalen WM-Rekordtorschützen Gary Lineker.

Die Schlussrangliste der Gruppe L mit England im 1., Kroatien im 2., Ghana im 3. und Panama im letzten Rang entspricht somit der Papierform. Für Mitfavorit England geht es in der vermeintlich leichteren Tableauhälfte weiter. Möglicher Gegner im Viertelfinal ist dort Brasilien, im Halbfinal könnte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel auf Argentinien treffen. Kroatien müsste für seinen dritten WM-Halbfinal in Folge unter anderem bereits im Achtelfinal Spanien eliminieren.

Kroatien brauchte den Sieg im letzten Gruppenspiel mehr als Ghana, das nach dem Remis gegen England und dem Sieg gegen Panama nichts mehr zu befürchten hatte. Wohl auch deshalb, aber auch wegen des auf eine stabile Defensive und schnelle Gegenstösse ausgelegten Spielstils von Ghanas Trainer Carlos Queiroz waren die Kroaten bei Gleichstand überwiegend spielbestimmend.

Telegramme und Rangliste:

Kroatien – Ghana 2:1 (1:0)

Philadelphia. – 68'324 Zuschauer. – SR Fischer (CAN). – Tore: 31. Sučić (Kovačić) 1:0. 73. Luckassen (Nuamah) 1:1. 83. Vlašić (Modrić) 2:1.

Kroatien: Livaković; Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić; Modrić, Kovačić (78. Mario Pašalić); Vlašić (88. Gvardiol), Petar Sucic, Baturina (88. Marco Pašalić); Budimir (66. Matanović).

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey (46. Peprah Oppong), Luckassen, Mensah; Partey; Semenyo, Owusu (46. Fatawu), Sibo (85. Yirenkyi), Sulemana (71. Nuamah); Ayew (71. Thomas-Asante).

Bemerkungen: Verwarnungen: 68. Perišić. 94. Peprah Oppong.

Panama – England 0:2 (0:0)

East Rutherford. – 80'663 Zuschauer. – SR Al Jassim (QAT). – Tore: 62. Bellingham (Saka) 0:1. 67. Kane (Bellingham) 0:2.

Panama: Mosquera; Escobar, Córdoba, Andrade; Murillo, Gutiérrez (88. Davis); Martínez, Harvey (88. Quintero), Bárcenas (71. Díaz), José Luis Rodríguez (71. Londoño); Tomás Rodríguez (46. Fajardo).

England: Pickford; Quansah (63. Spence), Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson (84. Henderson); Saka (63. Madueke), Rogers, Bellingham (71. Eze), Rashford; Kane (84. Watkins).

Bemerkungen: Verwarnungen: 53. Fajardo. 60. Quansah. 84. Andrade.

Rangliste: 1. England 3/7 (6:2). 2. Kroatien 3/6 (5:5). 3. Ghana 3/4 (2:2). 4. Panama 3/0 (0:4).