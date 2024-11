Josko Gvardiol (links) sichert Kroatien in Portugal den benötigten Punkt KEYSTONE

Kroatien und Dänemark qualifizieren sich in der Nations League als letzte Teams für die Viertelfinals. Liechtenstein entgleitet ein rarer Erfolg.

Kroatien, der WM-Halbfinalist von 2022, holte mit einem 1:1 zuhause gegen Gruppensieger Portugal den benötigten Punkt, um Schottland auf Distanz zu halten. Dieser war auch nötig, denn die Schotten gewannen auswärts in Polen dank Andi Robertsons Siegtreffer in der 93. Minute 2:1.

João Felix traf für die ohne Cristiano Ronaldo angetretenen Portugiesen in der ersten Halbzeit, Josko Gvardiol in der 65. Minute für die gemessen an den Chancen und Spielanteilen etwas unterlegenen Gastgeber.

In der Schweizer Gruppe verteidigte Dänemark gegen Serbien den 2. Platz hinter Spanien mit einem torlosen Remis in Leskovac. Drei Stufen weiter unten verpasste Liechtenstein zuhause gegen San Marino den ersten Sieg seit vier Jahren in der Nations League. Aaron Sele brachte die Mannschaft von Coach Konrad Fünfstück vor der Pause in Führung, doch in der zweiten Halbzeit traf die Gäste dreimal.

In der Liga C hat sich Rumänien den Aufstieg mit einem 4:1 gegen Zypern wohl schon vor dem ausstehenden UEFA-Urteil zur abgebrochenen Partie am Freitag gegen Kosovo gesichert. Offiziell ist der Aufstieg indes noch nicht.

Kurztelegramme, Resultate und Ranglisten. Liga A, Gruppe 1::

Kroatien – Portugal 1:1 (0:1). – SR Massa (ITA). – Tore: 33. João Felix 0:1. 65. Gvardiol 1:1. – Bemerkungen: 40. Pfostenschuss Kramaric.

Polen – Schottland 1:2 (0:1). – SR Dingert (GER). – Tore: 3. McGinn 0:1. 59. Piatkowski 1:1. 93. Robertson 1:2.

Rangliste: 1. Portugal 6/14 (13:5). 2. Kroatien 6/8 (8:8). 3. Schottland 6/7 (7:8). 4. Polen 6/4 (9:16).

Die bisher gefallenen Entscheidungen:

Liga A. Viertelfinalisten (8/8): Portugal, Kroatien, Frankreich, Italien, Deutschland, Niederlande, Spanien, Dänemark.

Abstiegsplayoffs (Liga A/Liga B, 4/4): Schottland, Belgien, Ungarn, Serbien.

Absteiger (4/4): Schweiz, Polen, Israel, Bosnien-Herzegowina.

Viertelfinals und Abstiegsplayoffs am 20. und 23. März.

