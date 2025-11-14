Kroatien ist an der WM-Endrunde 2026 mit dabei. Bild: Keystone

Kroatien sichert sich als drittes europäisches Team nach England und Frankreich das WM-Ticket. Die Niederlande ist so gut wie sicher an der kommenden Endrunde dabei.

Keystone-SDA SDA

Mit dem 3:1-Heimsieg gegen die Färöer sicherte sich Kroatien die achte Endrunden-Teilnahme in Folge. Die in dieser Qualifikation bemerkenswert starken Färinger machten es den Favoriten in Rijeka nicht einfach und gingen nach einer Viertelstunde durch Geza David Turi in Führung. Tore von Josko Gvardiol, Petar Musa und Nikola Vlasic sorgten für die Wende. Bereits ein Remis hätte Kroatien für die vorzeitige Qualifikation gereicht. Die Playoffs in dieser Gruppe wird Tschechien bestreiten.

Das Rennen zwischen der Niederlande und Polen um den Gruppensieg ist de facto entschieden. Das Team von Bondscoach Ronald Koeman holte sich dank des Tores von Rekordtorschütze Memphis Depay kurz nach der Pause das wertvolle 1:1. Die um 13 Tore schlechtere Tordifferenz wird Polen in der letzten Runde nicht gutmachen können. Polen spielt in Malta, die Niederlande daheim gegen Litauen.

