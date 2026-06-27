Fussball
Live & Resultate
Super League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Alle Ligen
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
blue News
Schweiz
Ausland
Wirtschaft
News-Ticker
Sport
Fussball
MyTech
Filme & Serien
Talks & Interviews
People
Lifestyle
Wetter
Horoskop
Videos
Karriere
Arbeiten bei blue
Jobs
blue+
blue Sport
blue SuperMax
blue Premium
blue Video
blue Cinema
Kinoprogramm
Demnächst im Kino
Angebote
blue Cinema Memberclub
Swisscom Privatkunden
Mobile
Internet
TV
Kombi-Abo
Geräte
Hilfe & Support
Swisscom Community
Direkteinstieg
E-Mail Login
mySwisscom
Swisscom Shops
myAi
myCloud
blue TV Player
Werbung
Rechtliches
Datenschutz
Impressum
Publizistische Leitlinien
blue News App
FAQ
Cookie - Einstellungen
DE
FR
IT
EN
DE
FR
IT
EN
Sport
Fussball
Mehr zum Thema
Heisse Gespräche zwischen den Klubs
Granit Xhaka vor Sensations-Wechsel zu Chelsea!
2
mit Video
Der Nati-Trainer zu Gast bei blue Sport
mit Video
Support für Nati-Star
mit Video
87,5 Prozent
Meistgelesen
1
Warum Selenskyj noch damit wartet, die Kertsch-Brücke anzugreifen
2
Crans-Montana-Opfer: «Dachte, jemand würde das Feuer ausmachen. Aber nichts»
3
Darum ist der Ventilator nachts keine gute Idee
4
Deutsche Badi verschärft Regeln – in der Schweiz ist ein anderes Problem grösser
5
England macht das Spiel – Panama hält dagegen