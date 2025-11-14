  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

USA Künftiger Spielkalender der MLS orientiert sich an Europas Topligen

SDA

14.11.2025 - 07:13

MLS-Chef Don Garber und Starstürmer Lionel Messi
MLS-Chef Don Garber und Starstürmer Lionel Messi
Keystone

Die nordamerikanische Fussball-Profiliga MLS ändert ihren Spielkalender und passt sich künftig den weltweit führenden Topligen an.

Keystone-SDA

14.11.2025, 07:13

Ab 2027 wird die Major League Soccer ihre Partien jahresübergreifend von Sommer bis zum Frühjahr austragen. Die aktuelle Saison läuft seit Februar und endet Anfang Dezember mit dem Playoff-Final um die Meisterschaft.

Für die Phase der Kalender-Umstellung soll es von Februar 2027 bis Mai 2027 eine verkürzte Saison mit 14 Spieltagen und anschliessenden Playoffs geben. Die Saison 2027/28 soll dann in der zweiten Julihälfte 2027 beginnen und Ende Mai 2028 enden. Geplant ist demnach auch eine Winterpause von Mitte Dezember bis Anfang Februar.

Die Angleichung des Spielplans an weltweit führende Ligen – allen voran die fünf europäischen Topligen in England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich – werde die globale Wettbewerbsfähigkeit der US-Teams stärken und bessere Möglichkeiten auf dem Transfermarkt eröffnen, sagte MLS-Chef Don Garber in einer Mitteilung der Liga. Er sprach von einem wahrhaft historischen Schritt: «Dies markiert den Beginn einer neuen Ära für unsere Liga und für den Fussball in Nordamerika.»

Meistgelesen

Horror-Crash auf deutscher Landstrasse – Schwestern (16, 19) sterben
Das wissen wir über Trumps Beziehung zu Epstein
Ronaldo brennen die Sicherungen durch – Portugal verpasst vorzeitige WM-Quali

Videos aus dem Ressort

Hier erzielt Kevin Fiala seinen 9. Saisontreffer

Hier erzielt Kevin Fiala seinen 9. Saisontreffer

14.11.2025

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

An der Seite von Jean-Paul Brigger erzählt der Walliser von seinem verrückten Karriereweg, warum er Bundesliga-Spieler im Schnee übernachten liess und ob er sich einen Job in der Schweiz vorstellen könnte.

13.11.2025

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Das Tennisjahr 2025 neigt sich dem Ende zu und Experte Heinz Günthardt analysiert, wie es um das Schweizer Tennis steht.

12.11.2025

Hier erzielt Kevin Fiala seinen 9. Saisontreffer

Hier erzielt Kevin Fiala seinen 9. Saisontreffer

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nach Kuss-Skandal. Spaniens Ex-Verbandspräsident Rubiales bei Buch-Präsentation mit Eiern beworfen

Nach Kuss-SkandalSpaniens Ex-Verbandspräsident Rubiales bei Buch-Präsentation mit Eiern beworfen

DFB-Coach kontert Kritik. Nagelsmann erklärt Sané-Ansage: «Habe das nicht aus Jux und Tollerei gemacht»

DFB-Coach kontert KritikNagelsmann erklärt Sané-Ansage: «Habe das nicht aus Jux und Tollerei gemacht»

Platzverweis nach Tätlichkeit. Ronaldo brennen die Sicherungen durch – Portugal verpasst vorzeitige WM-Quali

Platzverweis nach TätlichkeitRonaldo brennen die Sicherungen durch – Portugal verpasst vorzeitige WM-Quali