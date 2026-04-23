  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gewinnen verboten Kurioses Szenario in den Niederlanden – Klub braucht Niederlage für den Aufstieg

Moritz Meister

23.4.2026

Jubelt der FC Den Bosch am Wochenende trotz einer Niederlage?
Jubelt der FC Den Bosch am Wochenende trotz einer Niederlage?
IMAGO/Orange Pictures

In der zweiten niederländischen Liga kommt es am Wochenende für den FC Den Bosch zu einem speziellen Szenario. Eine Niederlage könnte dem Klub im Aufstiegsrennen mehr helfen als ein Sieg.

Moritz Meister

23.04.2026, 12:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der niederländischen 2. Liga könnte ein Sieg von Den Bosch am letzten Spieltag paradoxerweise die eigenen Playoff-Chancen verschlechtern.
  • Grund ist das spezielle Ligasystem mit Periodenwertungen, durch das andere Teams indirekt über die Qualifikation entscheiden.
  • Eine Niederlage gegen ADO Den Haag könnte Den Bosch stattdessen den Einzug in die Aufstiegs-Playoffs sichern.
Mehr anzeigen

In der 2. Liga der Niederlande, der Keuken Kampioen Divisie, sorgt vor dem  letzten Spieltag die Situation rund um FC Den Bosch für ein skurriles Szenario. Vor dem Spiel gegen ADO Den Haag steht der Klub als sicherer Neunter der Tabelle sportlich zwar akzeptabel da, doch die Rechenspiele um die Aufstiegs-Playoffs in die Eredivisie führen zu einer kuriosen Ausgangslage.

Durch den gesicherten neunten Platz ist Den Bosch eigentlich bereits auf Kurs in Richtung Aufstiegsrunde. Doch genau dieser Platz ist unsicher, abhängig davon, wie sich die sogenannte Periodenwertung entwickelt. Sollte Vitesse Arnheim die vierte Periode gewinnen, könnte sich das Bild im Aufstiegskampf komplett drehen. Vitesse ist aktuell Dritter der Periodenrangliste hinter Willem II und Den Boschs Gegner ADO Den Haag und mischt damit indirekt im Play-off-Rennen mit.

Wichtig zu wissen ist, das Ligasystem der Keuken Kampioen Divisie ist nicht gerade üblich. Die Saison wird in vier sogenannte Perioden unterteilt. Jede dieser Perioden umfasst einen festgelegten Abschnitt von meist rund acht bis zehn Spieltagen, für die jeweils eine separate Tabelle geführt wird. Entscheidend ist dabei die Punktzahl aus dem jeweiligen Zeitraum, unabhängig von der Gesamttabelle der Liga. Am Ende jeder Periode wird das Team mit den meisten Punkten in der Periode zum Periodensieger gekürt und ist dadurch berechtigt, an den Aufstiegs-Playoffs teilzunehmen.

Ein Sieg als Stolperfalle im Aufstiegskampf

Die Aufstiegs-Playoffs werden am Saisonende ausgespielt und entscheiden neben den direkten Aufstiegsplätzen über den Sprung in die Eredivisie. Durch dieses Format bleibt die Liga über die komplette Spielzeit hinweg spannend, weil auch Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld durch eine starke Phase noch eine Aufstiegschance bekommen.

Ausnahmen gibt es bei Mehrfachsiegen oder nicht aufstiegsberechtigten Teams wie den zweiten Mannschaften der Eredivisie-Klubs. Gewinnt ein Team mehrere Perioden oder ist nicht aufstiegsfähig, wird der Playoff-Platz an das nächstbeste Team der jeweiligen Periode oder der Gesamttabelle weitergereicht.

Und genau dadurch kommt es nun zu einem skurrilen Szenario. Ein Sieg von Den Bosch gegen Den Haag könnte sich negativ auf die Aufstiegschancen des Klubs auswirken. Durch einen Erfolg würde man Den Haag schwächen und gleichzeitig Arnheim die Chance geben, die entscheidende Periode zu gewinnen. Dies hätte wiederum zur Konsequenz, dass Den Bosch trotz Tabellenplatz neun aus den Playoffs fallen könnte.

Vitesse trotz 12-Punkte-Abzug im Aufstiegsrennen

Das Ligamodell sorgt nun also dafür, dass Den Bosch eine Niederlage den Weg in die Aufstiegs-Playoffs ebnen würde. Sollte Den Bosch gegen ADO Den Haag verlieren, bleibt ADO als bereits qualifizierter Klub vor Vitesse in der aktuellen Periodenwertung. Das entscheidende Zusatz-Ticket für die Playoffs würde dadurch an das bestplatzierte Team ohne bereits gesicherten Platz in der Gesamttabelle fallen. Dieses wäre in diesem Szenario der FC Den Bosch.

Durch die Logik des Ligasystems gilt für den FC Den Bosch in diesem Fall am kommenden Spieltag, dass es sportlich besser wäre, zu verlieren. Wodurch der Wettbewerbsgedanke natürlich ad absurdum geführt wird.

Kurios ist zudem, dass Vitesse überhaupt im Aufstiegsrennen mitwirken kann. Denn der Klub startete zu Saisonbeginn mit einem Abzug von zwölf Punkten aufgrund von finanziellen Unregelmässigkeiten in die Spielzeit. Allerdings scheint auch ein Punktabzug in diesem Ligasystem nicht zum Hindernis zu werden.

Mehr Videos aus dem Ressort

Thun-Superfan Binia Derche: «Keine Worte können das Gefühl beschreiben»

Thun-Superfan Binia Derche: «Keine Worte können das Gefühl beschreiben»

Seit über drei Jahrzehnten begleitet sie den FC Thun durch Höhen und Tiefen – doch die aktuelle Mannschaft begeistert die 56-Jährige wie keine zuvor. Selbst die Champions-League-Zeit wirkt im Vergleich plötzlich verblasst.

01.04.2026

Meistgelesen

Trumps Gesundheitsminister blamiert sich mit Rechnung und KI-Hund
Betonplatte stürzt ein – Arbeiter (19) stirbt auf Baustelle
Bei jeder Kartenzahlung geht ein Batzen aufs Sparkonto
AfD-«Hitler-Redner» Eichwald rechnet per Video ab
Mitten im Krieg treibt Trump einen Mullah-Nachbarn in die totale Sackgasse

Mehr Fussball

Kane und DIaz treffen. Bayern München schlägt Leverkusen und steht im DFB-Pokal-Finale

Kane und DIaz treffenBayern München schlägt Leverkusen und steht im DFB-Pokal-Finale

Challenge League. Aarau nach Sieg gegen SLO wieder in Schlagdistanz mit Leader Vaduz

Challenge LeagueAarau nach Sieg gegen SLO wieder in Schlagdistanz mit Leader Vaduz

Hiobsbotschaft für Bayern-Profi. Saisonende und WM-Aus für Serge Gnabry

Hiobsbotschaft für Bayern-ProfiSaisonende und WM-Aus für Serge Gnabry

Fussball Videos

Yamal verwandelt Penalty und verletzt sich dabei

Yamal verwandelt Penalty und verletzt sich dabei

22.04.2026

Barcelona – Celta 1:0

Barcelona – Celta 1:0

LALIGA | 33. Runde | Saison 25/26

22.04.2026

Yverdon – Xamax 2:2

Yverdon – Xamax 2:2

Challenge League | 31. Runde | Saison 25/26

22.04.2026

Yamal verwandelt Penalty und verletzt sich dabei

Yamal verwandelt Penalty und verletzt sich dabei

Barcelona – Celta 1:0

Barcelona – Celta 1:0

Yverdon – Xamax 2:2

Yverdon – Xamax 2:2

Mehr Videos