Italien sichert sich einen knappen Sieg gegen Belgien, während das Duell zwischen Frankreich und Israel torlos endet. Derweil gewinnt England gegen Griechenland mit 3:0.

Italien und Frankreich haben sich in der Nations League für die Viertelfinals qualifiziert. In der Liga B stehen England und Österreich kurz vor dem Aufstieg.

Die Österrreicher sicherten sich dank der Tore von Christoph Baumgartner und Michael Gregoritsch einen 2:0-Sieg in Kasachstan. Unter der Leitung von Ralf Rangnick kann Österreich am Sonntag in Wien mit einem Sieg gegen Slowenien den Aufstieg perfekt machen. Zeitgleich traf Slowenien auf Norwegen. Haaland und Co. entschieden mit einem deutlichen 4:1-Sieg die Partie für sich. Auch hier war die erste Halbzeit entscheidend, da Norwegen bereits mit 2:1 in Führung lag.

Englands Revanche in Liga B

England führt die Gruppe 2 der Liga B aufgrund der besseren Tordifferenz vor den punktgleichen Griechen an. Der Gruppensieg und der direkte Aufstieg werden am Sonntag im Fernduell entschieden. England spielt gegen Irland, während Griechenland gegen das noch punktelose Finnland antreten muss. Der Zweitplatzierte hat die Möglichkeit, über die Playoffs aufzusteigen.

In der Liga B gelang England eine erfolgreiche Revanche gegen Griechenland. Nach einer unerwarteten Niederlage im Oktober siegten die Engländer in Athen mit 3:0. Trotz zahlreicher Ausfälle stand Harry Kane, der Kapitän und Rekordtorschütze, nicht in der Startelf. Kane äusserte sich im Vorfeld kritisch über die vielen Absagen: «Der Wunsch, für England zu spielen, lässt nach, und das mach ich überhaupt nicht», so Kane.

Frankreichs Unentschieden reicht aus

Frankreich, der Finalist der letzten Weltmeisterschaft, benötigte im Heimspiel gegen Israel lediglich ein torloses Unentschieden, um sich das Viertelfinal-Ticket zu sichern. Für den Gruppensieg müssen die Franzosen jedoch am Sonntag in Italien gewinnen.

Italien triumphiert in Belgien

Die italienische Mannschaft sicherte sich ihren Platz in den Viertelfinals durch einen 1:0-Auswärtssieg in Brüssel. Sandro Tonali erzielte bereits in der 12. Minute das entscheidende Tor, das den Italienern den Sieg und den Gruppensieg in Gruppe 2 einbrachte. Italien bleibt damit in der Nations League ungeschlagen.

