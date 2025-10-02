  1. Privatkunden
Conference League Kutesa mit dem Treffer ohne Wert

SDA

2.10.2025 - 23:13

Torschütze, aber dennoch Verlierer: Der Schwizer Dereck Kutesa (m.) verlor mit AEK Athen in Celje
Torschütze, aber dennoch Verlierer: Der Schwizer Dereck Kutesa (m.) verlor mit AEK Athen in Celje
Keystone

Über seinen ersten Treffer in der Ligaphase der Conference League (nach zwei in der Qualifikation) kann sich Dereck Kutesa nicht freuen.

Keystone-SDA

02.10.2025, 23:13

Trotz dem 1:0-Führungstor durch den Schweizer verliert er mit AEK Athen im slowenischen Celje 1:3.

Der Bundesligist Mainz kam bei Omonia Nikosia zu einem 1:0-Minisieg. Bei der Rückkehr auf die europäische Bühne erzielte der deutsche Nationalspieler Nadiem Amiri mit einem verwandelten Foulelfmeter den Siegtreffer (75.). Beim Jubel der Mainzer Spieler regnete es Getränkebecher. Ben Bobzien wurde dabei am Nacken getroffen und sank zu Boden. Der serbische Schiedsrichter Milos Milanovic schickte daraufhin beide Mannschaften in die Katakomben. Nach kurzer Pause konnte die Partie aber fortgesetzt werden.

