England Kyle Walker tritt aus dem Nationalteam zurück

SDA

10.3.2026 - 17:58

Kyle Walker bestritt an der EM 2024 jede Spielminute für England
Kyle Walker bestritt an der EM 2024 jede Spielminute für England
Keystone

Der englische Verteidiger Kyle Walker spielt nicht mehr für die Nationalmannschaft, wie er in einer Mitteilung bekannt gibt.

Keystone-SDA

10.03.2026, 17:58

Der 35-Jährige bestritt 96 Länderspiele und fünf Endrunden. 2021 und 2024 stand er mit England im EM-Final.

Walker steht seit dem letzten Sommer bei Burnley, dem Vorletzten der Premier League, unter Vertrag. Zuvor spielte der für seine Schnelligkeit bekannte Aussenverteidiger erfolgreich für Tottenham und Manchester City. Mit City gewann er 2023 die Champions League und sechsmal die Meisterschaft.

In der Nationalmannschaft gehörte Walker über Jahre hinweg zu den Leistungsträgern. Bei beiden verlorenen EM-Finals, 2021 gegen Italien und 2024 gegen Spanien, stand er jeweils über die ganze Spielzeit auf dem Feld. Seit dem letzten Juni wartete er aber vergeblich auf ein Aufgebot von Nationalcoach Thomas Tuchel.

Videos aus dem Ressort

Beat Signer in Bergamo: «Dieses Duell gab es noch nie in der Königsklasse»

Beat Signer in Bergamo: «Dieses Duell gab es noch nie in der Königsklasse»

blue-Sport-Kommentator Beat Signer ist vor Ort in Bergamo. Seine Einschätzung zur Premiere gegen Bayern München.

10.03.2026

Blerim Dzemaili: «Vogt passt nicht in die Bundesliga»

Blerim Dzemaili: «Vogt passt nicht in die Bundesliga»

06.03.2026

Hansi Flick: «Wir müssen Lösungen finden»

Hansi Flick: «Wir müssen Lösungen finden»

Barça-Trainer Hansi Flick ist sich der Offensivkraft von Newcastle bewusst.

10.03.2026

