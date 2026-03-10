Kyle Walker bestritt an der EM 2024 jede Spielminute für England Keystone

Der englische Verteidiger Kyle Walker spielt nicht mehr für die Nationalmannschaft, wie er in einer Mitteilung bekannt gibt.

Keystone-SDA SDA

Der 35-Jährige bestritt 96 Länderspiele und fünf Endrunden. 2021 und 2024 stand er mit England im EM-Final.

Walker steht seit dem letzten Sommer bei Burnley, dem Vorletzten der Premier League, unter Vertrag. Zuvor spielte der für seine Schnelligkeit bekannte Aussenverteidiger erfolgreich für Tottenham und Manchester City. Mit City gewann er 2023 die Champions League und sechsmal die Meisterschaft.

In der Nationalmannschaft gehörte Walker über Jahre hinweg zu den Leistungsträgern. Bei beiden verlorenen EM-Finals, 2021 gegen Italien und 2024 gegen Spanien, stand er jeweils über die ganze Spielzeit auf dem Feld. Seit dem letzten Juni wartete er aber vergeblich auf ein Aufgebot von Nationalcoach Thomas Tuchel.