Der Knöchel schmerzt: Kylian Mbappé sitzt auf dem Rasen Keystone

Kylian Mbappé zieht sich im WM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan erneut eine Verletzung am rechten Knöchel zu. Der Captain verpasst die Reise nach Island, wie der französische Verband mitteilt.

Keystone-SDA SDA

Mbappé, der sich bereits bei Real Madrid am rechten Knöchel verletzt hatte und unter der Woche im Training geschont worden war, wurde beim 3:0-Sieg gegen Aserbaidschan, bei dem er den Führungstreffer erzielte, wurde vor dem Ende des Spiels ausgewechselt. Sein Ausfall reiht sich in die lange Liste der Stürmer ein, die beim Zusammenzug im Oktober fehlen: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram oder Bradley Barcola.

Frankreich ist in der WM-Qualifikation nach drei Siegen in drei Partien auf Kurs. Am Montag folgt die Auswärtspartie gegen Island.