  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Qualifikation Kylian Mbappé fehlt gegen Island

SDA

11.10.2025 - 09:13

Der Knöchel schmerzt: Kylian Mbappé sitzt auf dem Rasen
Der Knöchel schmerzt: Kylian Mbappé sitzt auf dem Rasen
Keystone

Kylian Mbappé zieht sich im WM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan erneut eine Verletzung am rechten Knöchel zu. Der Captain verpasst die Reise nach Island, wie der französische Verband mitteilt.

Keystone-SDA

11.10.2025, 09:13

Mbappé, der sich bereits bei Real Madrid am rechten Knöchel verletzt hatte und unter der Woche im Training geschont worden war, wurde beim 3:0-Sieg gegen Aserbaidschan, bei dem er den Führungstreffer erzielte, wurde vor dem Ende des Spiels ausgewechselt. Sein Ausfall reiht sich in die lange Liste der Stürmer ein, die beim Zusammenzug im Oktober fehlen: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram oder Bradley Barcola.

Frankreich ist in der WM-Qualifikation nach drei Siegen in drei Partien auf Kurs. Am Montag folgt die Auswärtspartie gegen Island.

Meistgelesen

«Ölfilm hört nicht auf» – Tausende Liter Diesel im Brienzersee
Xhaka und Freuler überragen – Akanji hat viel Glück
Leibarzt kontert Gerüchte – so fit soll Trump wirklich sein

Videos aus dem Ressort

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

blue Sport Redaktor Jan Arnet über die Leistung der Schweizer Nati beim 2:0-Sieg in Schweden.

10.10.2025

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

10.10.2025

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

10.10.2025

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nati-Noten zum Sieg in Schweden. Xhaka und Freuler überragen – Akanji hat viel Glück

Nati-Noten zum Sieg in SchwedenXhaka und Freuler überragen – Akanji hat viel Glück

WM 2026 ganz nahe. Erling Haalands Norwegen ist erwacht

WM 2026 ganz naheErling Haalands Norwegen ist erwacht

Die Stimmen zum Sieg in Schweden. Xhaka: «Eigentlich wollte Breel den Penalty schiessen»

Die Stimmen zum Sieg in SchwedenXhaka: «Eigentlich wollte Breel den Penalty schiessen»