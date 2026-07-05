Unmittelbar vor dem Achtelfinale gegen die Schweiz kämpft die kolumbianische Nationalmannschaft mit gesundheitlichen Problemen. Mehrere Spieler sind von einer Erkältung betroffen.

Jubel bei Kolumbien nach dem Sieg im Sechtzzehntelfinal gegen Ghana: Doch bei den Südamerikanern geht die Grippe herum.

Wie das kolumbianische Portal «elcolombiano» berichtet, geht in Kolumbiens Fussball-Nationalmannschaft die Grippe herum. Das Virus soll sich demnach im Mannschaftsquartier ausgebreitet und mehrere Spieler erfasst haben.

Schon im Sechzehntelfinale gegen Ghana, welches Kolumbien am frühen Samstagmorgen mit 1:0 gewann, seien einige Spieler angeschlagen gewesen. So etwa Kapitän James Rodriguez. Dieser wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit vom Feld genommen. Allerdings nicht wegen einer Verletzung, sondern weil er offenbar von der Erkältungswelle betroffen war.

Viel Zeit zur Erholung bleibt den kolumbianischen Spielern nicht: Bereits am Dienstag um 22 Uhr (MESZ) treffen die Südamerikaner im Achtelfinale auf die Schweiz.

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