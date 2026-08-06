Yan Diomande wechselt nach nur einem Jahr in Leipzig zu Real Madrid. Die Ablöse beträgt mindestens 125 Millionen Euro.

Der Rekordtransfer von Yan Diomande ist perfekt. Der 19 Jahre alte Nationalspieler der Elfenbeinküste verlässt den Bundesligisten RB Leipzig und erhält beim spanischen Spitzenklub Real Madrid einen Vertrag bis Sommer 2033.

Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse mindestens 125 Millionen Euro. Damit übertreffen die Sachsen mit einem Transfer erstmals die Marke von 100 Millionen Euro. Diomande ist einer der teuersten Abgänge der Bundesliga. Er ist auch der erste afrikanische Spieler, der für einen dreistelligen Millionenbetrag den Verein wechselt.

Am Donnerstagvormittag war Diomande noch im Trainingslager von RB im österreichischen Saalfelden, ehe er für den Medizincheck per Privatjet nach Madrid geflogen wurde. Vorausgegangen waren langwierige Verhandlungen zwischen RB und Real.