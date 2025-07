Erhält willkommene Verstärkung für sein Mittelfeld: Sions Cheftrainer Didier Tholot Keystone

Lamine Diack wechselt leihweise für ein Jahr zum FC Sion.

Keystone-SDA SDA

Der defensive Mittelfeldspieler aus dem Senegal werde einen Spielbereich verstärken, der von Trainer Didier Tholot als «Schwachpunkt» des Sittener Kaders bezeichnet wurde.

Der 24-jährige Diack steht bei Nantes in der französischen Ligue 1 unter Vertrag und war bereits letzte Saison ausgeliehen worden, an Hatayspor in der türkischen Süper Lig.