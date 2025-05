Lara Marti verpasst wegen einer Kreuzbandverletzung die Heim-EM. Keystone

Lara Marti muss ihre Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Heim-EM begraben. Die Schweizer Verteidigerin von RB Leipzig zieht sich im Training einen Kreuzbandriss zu und fällt mehrere Monate aus.

An Martis Stelle rückt Laia Ballesté (Espanyol Barcelona) am Montag in Saillon ins Schweizer Camp für die beiden abschliessenden Spiele der Nations League ein.

Mit Coumba Sow (Basel) und Noemi Ivelj (GC) nominierte Nationaltrainerin Pia Sundhage ausserdem zwei weitere Spielerinnen nach. Damit umfasst das Schweizer Kader für die Partien in Frankreich (30. Mai) und gegen Norwegen (3. Juni) 25 Spielerinnen.