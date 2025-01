Lugano-Stürmer Georgios Koutsias jubelt nach seinem Tor zum 3:2 in Winterthur Keystone

Leader Lugano droht gegen Schlusslicht Winterthur zu stolpern. Doch nach 0:2-Rückstand zur Pause drehen die Tessiner die Partie und gewinnen 3:2.

Keystone-SDA, sda SDA

Es läuft die 93. Minute, als Lugano nochmals einen Freistoss erhält. Im Strafraum lauert Georgios Koutsias, der den Ball aus der Drehung und mit der Fussspitze ins Netz befördert. Es ist der schöne Abschluss einer starken Aufholjagd der Tessiner, die damit ihre Spitzenposition in der Tabelle zementieren.

Doch zunächst hatte es auf der Schützenwiese anders ausgesehen. Die Winterthurer wirkten in der ersten Halbzeit wacher und waren effizienter. Der Franzose Antoine Baroan brachte den FCW in Führung und doppelte kurz vor der Pause vom Penaltypunkt aus nach. Das Team, das seit Winter von Uli Forte trainiert wird, schien auf gutem Weg, mit dem vierten Saisonsieg zu Yverdon aufzuschliessen.

Doch Mattia Croci-Torti liess dies nicht zu. So wie der Lugano-Trainer während der Partie an der Seitenlinie polterte, dürfte er auch in der Kabine sein Team, das ohne den gesperrten Teamleader Renato Steffen angetreten war, wachgerüttelt haben. In der zweiten Halbzeit überzeugte allen voran der eingewechselte Yanis Cimignani, der mit zwei Toren innert neun Minuten für ausgeglichene Verhältnisse sorgte. In der 75. Minute hatte er sogar den Hattrick auf dem Fuss, scheiterte aber an der Querstange. So wurde die Chicago-Leihgabe Koutsias zum Matchwinner, der Lugano im letzten Moment drei äusserst wichtige Punkte einbrachte.

Winterthur – Lugano 2:3 (2:0)

SR San. – Tore: 7. Baroan (Di Giusto) 1:0. 36. Baroan (Penalty) 2:0. 52. Cimignani (Zanotti) 2:1. 63. Cimignani (Valenzuela) 2:2. 93. Koutsias (Cimignani) 2:3.

Winterthur: Kapino; Sidler, Arnold, Lüthi, Schättin; Schneider (91. Lekaj), Zuffi; Di Giusto (82. Gomis), Frei (72. Durrer), Ulrich (82. Diaby); Baroan (72. Bajrami).

Lugano: Saipi; Zanotti, Papadopoulos (46. Mai), Hajdari, Valenzuela; Mahmoud, Grgic (46. Cimignani), Bislimi; Bottani (82. Aliseda), Vladi (72. Koutsias), Daniel Dos Santos (76. Mahou).

Bemerkungen: Verwarnungen: 45. Papadopoulos, 48. Bislimi, 58. Zuffi.