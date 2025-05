Die Lausanner posieren nach dem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 gegen die Young Boys Keystone

Lausanne-Sport eröffnet die Meistergruppe mit einem 3:2-Heimsieg gegen die Young Boys. Während die Waadtländer Europacup-Ambitionen anmelden, ist es für die Berner der nächste Tiefschlag.

Keystone-SDA SDA

Es war das Duell der Teams, die am Wochenende zuvor im Cup-Halbfinal gescheitert waren. Der Wille zur Wiedergutmachung war beiden Mannschaften anzumerken, die von Beginn an offensiv agierten.

Eine wichtige Rolle spielten die Standardsituationen: Kurz vor der Pause erzielte Noë Dussenne nach einem Eckball per Kopf den Ausgleich, und nach wenigen Minuten in der zweiten Halbzeit brachte Kaly Sène die Gastgeber nach einem Freistoss ebenfalls per Kopf in Führung.

Die Berner, die zunächst mehr vom Spiel hatten und durch den neunten Treffer von Winter-Zugang Christian Fassnacht in Führung gegangen waren, wurden in den zweiten 45 Minuten nur noch selten gefährlich. Sie wirkten offensiv zunehmend ideenlos und defensiv anfällig. Dazu trug auch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Tanguy Zoukrou bei. So erhöhte Teddy Okou in der 72. Minute auf 3:1 und liess Lausanne jubeln. Der Anschlusstreffer von Darian Males brachte den Gästen noch einmal etwas Hoffnung, doch am Ende mussten sie die Heimreise ohne Punkte antreten.

Die Waadtländer rücken mit diesem Sieg zumindest bis Sonntag auf Platz 5 vor. Damit darf das Team von Trainer Ludovic Magnin, das sich erst in der letzten Qualifikationsrunde den Platz in der Meistergruppe gesichert hatte, vom Europacup träumen.

Meister YB sieht derweil seine Saisonziele in Gefahr. Die Titelverteidigung wird immer unwahrscheinlicher und von hinten droht nun auch Gefahr von den Lausannern. Nur noch drei Punkte trennen die beiden Teams.

Telegramm und Tabelle

Lausanne-Sport – Young Boys 3:2 (1:1)

6631 Zuschauer. – SR Grundbacher. – Tore: 27. Fassnacht 0:1. 45. Dussenne (Koindredi) 1:1. 48. Sène (Koindredi) 2:1. 72. Okou 3:1. 80. Males (Ugrinic) 3:2.

Lausanne-Sport: Letica; Giger, Mouanga, Dussenne, Poaty; Koindredi (85. Sow), Roche, Custodio; Okou (92. Baldé), Sène (81. Oviedo), Diabaté.

Young Boys: Keller; Blum (79. Athekame), Lauper, Zoukrou (46. Chaiwa), Abdu Conté (59. Virginius); Fassnacht (72. Males), Ugrinic, Raveloson, Hadjam; Colley (72. Itten), Bedia.

Verwarnungen: 30. Bedia, 38. Sène, 45. Blum, 96. Raveloson, 96. Custodio, 97. Athekame.

Rangliste: 1. Basel 33/61 (72:32). 2. Servette 33/55 (52:43). 3. Young Boys 34/53 (51:45). 4. Luzern 33/51 (61:51). 5. Lausanne-Sport 34/50 (55:46). 6. Lugano 33/49 (48:47).