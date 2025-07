Lausanne-Trainer Peter Zeidler erhält Verstärkung für den Angriff Keystone

Lausanne-Sport leiht für diese Saison einen Angreifer aus Saudi-Arabien aus. Muhanad Al-Saad vom Neom SC wechselt zu den Waadtländern.

Keystone-SDA SDA

Der 22-Jährige war im letzten Halbjahr an den französischen Zweitligisten USL Dunkerque ausgeliehen, für den er in 15 Einsätzen vier Tore schoss – darunter auch eines bei der 2:4-Niederlage im Cup-Halbfinal gegen den späteren Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Al-Saad wurde bereits für die saudische Nationalmannschaft aufgeboten, kam in dieser aber noch nicht zum Einsatz.

Die Lausanner starten am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Winterthur in die Meisterschaft.