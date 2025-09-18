Nach gutem Saisonstart von einer Knieverletzung ausgebremst: Lausannes Jamie Roche Keystone

Der FC Lausanne-Sport muss rund sechs Wochen ohne seinen Mittelfeldspieler Jamie Roche auskommen.

Keystone-SDA SDA

Wie der Super-League-Verein mitteilt, zog sich der 24-jährige Schwede im Meisterschaftsspiel vom Mittwoch gegen Lugano eine Stauchung des Knies zu.