Übersicht
Live Fussball
Ligen
Super League Klubs
Live Wintersport
Resultate und Wertungen FIS
Resultate und Wertungen IBU
Live Eishockey
Resultate und Tabelle
Live Tennis
Turniere
Resultate
Live Motorsport
Rennen und Wertungen
Live Sport
Basketball
Live-Streams & Highlights
SDA
18.9.2025 - 18:24
Der FC Lausanne-Sport muss rund sechs Wochen ohne seinen Mittelfeldspieler Jamie Roche auskommen.
Keystone-SDA
18.09.2025, 18:24
Wie der Super-League-Verein mitteilt, zog sich der 24-jährige Schwede im Meisterschaftsspiel vom Mittwoch gegen Lugano eine Stauchung des Knies zu.
Meistgelesen
18.09.2025