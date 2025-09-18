  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League Lausanne rund sechs Wochen ohne Roche

SDA

18.9.2025 - 18:24

Nach gutem Saisonstart von einer Knieverletzung ausgebremst: Lausannes Jamie Roche
Nach gutem Saisonstart von einer Knieverletzung ausgebremst: Lausannes Jamie Roche
Keystone

Der FC Lausanne-Sport muss rund sechs Wochen ohne seinen Mittelfeldspieler Jamie Roche auskommen.

Keystone-SDA

18.09.2025, 18:24

Wie der Super-League-Verein mitteilt, zog sich der 24-jährige Schwede im Meisterschaftsspiel vom Mittwoch gegen Lugano eine Stauchung des Knies zu.

Meistgelesen

«Diese Leute sind so schuldig. Ich kenne sie alle. Es sind schlaue Leute. Es sind kranke Leute»
Die Schweiz kann sich modernen Drohnenkiller nicht leisten
Innerhofer: «Ich habe keine Kraft, wie soll ich da ans Skifahren denken?»

Videos aus dem Ressort

Köhn erneut geschlagen – Brügge erhöht auf 2:0

Köhn erneut geschlagen – Brügge erhöht auf 2:0

18.09.2025

Vanaken schenkt Köhn den dritten Treffer ein

Vanaken schenkt Köhn den dritten Treffer ein

18.09.2025

Köhn ist geschlagen – Tresoldi schiesst Brügge in Führung

Köhn ist geschlagen – Tresoldi schiesst Brügge in Führung

18.09.2025

Köhn erneut geschlagen – Brügge erhöht auf 2:0

Köhn erneut geschlagen – Brügge erhöht auf 2:0

Vanaken schenkt Köhn den dritten Treffer ein

Vanaken schenkt Köhn den dritten Treffer ein

Köhn ist geschlagen – Tresoldi schiesst Brügge in Führung

Köhn ist geschlagen – Tresoldi schiesst Brügge in Führung

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Rückkehr in die Heimat ist offiziell. Mourinho wird neuer Trainer bei Benfica Lissabon

Rückkehr in die Heimat ist offiziellMourinho wird neuer Trainer bei Benfica Lissabon

Weltrangliste. Die Schweiz macht zwei Plätze gut

WeltranglisteDie Schweiz macht zwei Plätze gut

Women's Europa Cup. GC zieht in die nächste Runde ein

Women's Europa CupGC zieht in die nächste Runde ein