Nach Schrecksekunde Lausanne schlägt Concordia Basel und steht im Cup-Achtelfinal

SDA

21.9.2025 - 16:27

Alban Ajdini trifft gegen Concordia Basel doppelt.
Alban Ajdini trifft gegen Concordia Basel doppelt.
Bild: Keystone

Lausanne-Sport gerät gegen Concordia Basel früh ins Hintertreffen. Die zuletzt kriselnden Waadtländer setzen sich in der zweiten Runde des Schweizer Cup aber schliesslich doch mit 4:1 durch.

Keystone-SDA

21.09.2025, 16:27

21.09.2025, 16:33

In der Super League läuft es Lausanne-Sport in dieser Saison noch überhaupt nicht. Seit fünf Partien sind die Waadtländer sieglos, und die Reserve auf das Tabellenende beträgt lediglich zwei Punkte. Insofern werden Peter Zeidler und sein Team beruhigt zur Kenntnis nehmen, dass zumindest am Sonntag im Cup eine Hürde relativ souverän übersprungen werden konnte.

Relativ deshalb, weil die Waadtländer auch gegen Concordia Basel aus der Erstliga vorerst ins Hintertreffen gerieten. Marlon Würsten brachte den kleinen Bruder des FC Basel nach 14 Minuten in Führung, doch Alban Ajdini konnte die Lausanner Nerven nur zwei Minuten später mit dem Ausgleich beruhigen, und der 26-Jährige sollte auch in der zweiten Halbzeit treffen, sodass sich LS schliesslich zumindest resultatmässig standesgemäss 4:1 durchsetzen konnte.

Inwiefern die Erfüllung dieser Pflichtaufgabe jedoch die Probleme in der Liga zu lösen vermag, wird sich erst weisen.

Kurztelegramme

Concordia Basel (1) – Lausanne-Sport 1:4 (1:2). – SR Drmic. – Tore: 14. Würsten 1:0. 16. Ajdini 1:1. 33. Lekoueiry 1:2. 58. Ajdini 1:3. 61. Bair 1:4.

