Conference League Lausanne-Sport trifft auf Tschechiens Cupsieger

SDA

16.1.2026 - 13:37

Trotz Heimsieg gegen die grosse AC Fiorentina zum Abschluss der Ligaphase muss Lausanne-Sport den Umweg über die Sechzehntelfinals nehmen
Trotz Heimsieg gegen die grosse AC Fiorentina zum Abschluss der Ligaphase muss Lausanne-Sport den Umweg über die Sechzehntelfinals nehmen
Keystone

Lausanne-Sport kennt seinen nächsten Europacup-Gegner. Die Waadtländer treffen in den Sechzehntelfinals der Conference League auf den tschechischen Vertreter Sigma Olomouc.

Keystone-SDA

16.01.2026, 13:37

Damit zog der aktuelle Tabellensiebte der Super League bei der Auslosung am Freitag in Nyon wohl das etwas schwierigere Los. Neben Tschechiens Cupsieger wäre auch der bosnische Meister Zrinjski Mostar als Gegner infrage gekommen.

Allerdings präsentierte sich Sigma Olomouc vor der Winterpause nicht in bestechender Form: Die letzten fünf Pflichtspiele gingen allesamt verloren. In der heimischen Meisterschaft ist der Klub aus der sechstgrössten Stadt Tschechiens als Tabellenachter im Mittelfeld klassiert. Die Ligaphase der Conference League überstand Olomouc mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen als 24. und letzter Teilnehmer der K.-o.-Runde, dies einzig dank der besseren Tordifferenz.

Lausanne-Sport seinerseits verpasste die Top 8 und damit die direkte Qualifikation für die Achtelfinals als Neuntplatzierter nur knapp. In den Sechzehntelfinals geniesst das Team von Trainer Peter Zeidler im Rückspiel am 26. Februar Heimrecht. Das Hinspiel in Tschechien findet eine Woche zuvor statt.

Sollten die Lausanner diese Hürde überstehen, wartet in den Achtelfinals ein deutlich grösseres Kaliber. Mögliche Gegner wären der vom Schweizer Trainer Urs Fischer betreute Bundesligist Mainz 05 oder der zypriotische Cupsieger AEK Larnaca.

Daniliuc über seine Winterpause: «Ich habe beim Essen nicht verzichtet»

Daniliuc über seine Winterpause: «Ich habe beim Essen nicht verzichtet»

FCB-Verteidiger Aleksandar Daniliuc und Trainer Ludovic Magnin sprechen bei blue Sport über ihre Weihnachten, den Bussenkatalog für Übergewicht – und die Angst vor der Waage.

16.01.2026

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

14.01.2026

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

15.01.2026

Daniliuc über seine Winterpause: «Ich habe beim Essen nicht verzichtet»

Daniliuc über seine Winterpause: «Ich habe beim Essen nicht verzichtet»

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

Die Super-League-Aufreger einer kurzen Winterpause

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

Henchoz erklärt Millionen-Poker: Darum verpflichtet Lausanne Omar Janneh

