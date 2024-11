Lautaro Martinez gelingt per Volley mit dem linken Fuss ein Traumtor Keystone

Während Argentinien mit dem 1:0-Sieg gegen Peru die Führung in der südamerikanischen Qualifikation für die WM 26 verteidigt, überzeugt Brasilien mit einem 1:1-Unentschieden gegen Uruguay erneut nicht.

SDA

Der Weltmeister legte gegen den Gruppenletzten Peru den Vorwärtsgang ein. Allerdings kam nur ein Treffer zustande, an dem Lionel Messi massgeblich beteiligt war. Der Captain drang in der 55. Minute in den Strafraum ein und nahm vier Verteidiger in Beschlag. Seine perfekte Hereingabe fand Lautaro Martinez am Elfmeterpunkt, der zu einer kraftvollen Volleyabnahme hochstieg und sein 32. Länderspieltor erzielte – unhaltbar.

LAUTARO MARTÍNEZ WHAT A GOAL!!! 🔥🔥🔥



pic.twitter.com/VA2jOPlQdl — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 20, 2024

Brasilien hingegen musste beim Heimspiel gegen Uruguay erneut eine Punkteteilung hinnehmen. Die Gäste gingen durch Federico Valerde von Real Madrid in Führung, Gerson, ein Mittelfeldspieler von Flamengo, glich wenig später aus. Brasilien liegt derzeit auf Platz 5, die WM-Teilnahme scheint aber nicht in Gefahr zu sein.

SDA