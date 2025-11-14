Bei der zweiten Teilnahme hat die Schweizer U17-Nati die Gruppenphase an einer WM überstanden. Im Sechzehntelfinale trifft sie in Katar auf Ägypten. Verfolge die Partie ab 14.00 Uhr hier im Live-Ticker!
Schweiz 2:0 Ägypten*
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
45. +1. Minute, Schweiz 2:0 Ägypten*
Geglückte Challenge der Schweiz
Der Schweizer Trainer nimmt die VAR-Challenge und bittet den Schiedsrichter zum Bildschirm. Dieser schaut sich die Szene nochmals an und nimmt seinen Entscheid zurück.
-
45. Minute, Schweiz 2:0 Ägypten*
Penalty für Ägypten
Mambwa spielt einen zu starken Rückpass für Zufferey, der den Ball nicht kontrollieren kann. Abdelkarim luchst ihm den Ball ab und wird von Zufferey mit einem Bodycheck zu Boden gestossen. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt.
-
43. Minute, Schweiz 2:0 Ägypten*
Die Schweiz zeigt bisher eine über weite Strecken abgeklärte Leistung. Auf die kurze Druckphase der Ägypter konnte die Nati mit dem 2:0 reagieren.
-
39. Minute, Schweiz 2:0 Ägypten*
Tooor für die Schweiz, 2:0 durch Ethan Bruchez
Wieder schlägt es ein! Die Schweiz kommt einmal mehr über rechts. Llukes spielt den Pass in den Rücken der Abwehr, wo Ethan Bruchez völlig frei in die linke Ecke einschiebt.
-
38. Minute, Schweiz 1:0 Ägypten*
Llukes dribbelt sich durch die ägyptische Abwehr und legt per Hacke für Scherrer auf. Dieser zieht am rechten Pfosten aus der Drehung ab. Torhüter Abdelaziz steht zur Stelle.
-
37. Minute, Schweiz 1:0 Ägypten*
Die Nati steht nun breiter als noch vor ein paar Minuten und lässt sich nicht mehr in die eigene Platzhälfte drücken. Das hat gleich Wirkung, Ägypten kommt kaum mehr über die Mittellinie.
-
33. Minute, Schweiz 1:0 Ägypten*
Viele Unterbrüche in dieser Phase. Der spanische Schiedsrichter Derlis Fabián López López hat alle Hände voll zu tun. Der Schweizer Correia nimmt den Ball bei einem Unterbruch in die Hand und wirft ihn dann weg, als ihn Elnagaawy nehmen will. Der Ägypter stosst den jungen Schweizer um – der Unparteiische gibt Freistoss für Ägypten.
-
32. Minute, Schweiz 1:0 Ägypten*
Rund 1'000 Menschen schauen sich diese Partie vor Ort an. Die Sympathien sind klar verteilt: Die Ägypter werden lauten angetrieben als die Schweizer.
-
31. Minute, Schweiz 1:0 Ägypten*
Die Schweizer finden in dieser Phase wenig Zugang aufs Spiel. Hinten haben sie aber mehrheitlich alles im Griff.
-
28. Minute, Schweiz 1:0 Ägypten*
Ägypten schnuppert am Ausgleich. Bei einer Ecke von links steigt Abdelkarim am höchsten. Sein Kopfball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.
-
26. Minute, Schweiz 1:0 Ägypten*
Die Schweizer haben die Partie unter Kontrolle. Die Ägypter findet im Defensivbollwerk kaum Lücken, um in den Strafraum zu kommen. Abdelkarim versucht es mit einer flachen Hereingabe von links, im Strafraum wartet allerdings kein Mitspieler darauf.
-
24. Minute, Schweiz 1:0 Ägypten*
Jetzt braucht es Brogli! Abotaleb fasst sich aus der zweiten Reihe ein Herz und zieht trocken ab. Brogli fliegt durch die Lüfte und lenkt den zentralen Schuss über die Latte. Der anschliessende Eckball ist harmlos.
-
19. Minute, Schweiz 1:0 Ägypten*
Die Schweiz powert gleich weiter – und wieder wird es durch Scherrer gefährlich. Er tankt sich am rechten Flügel durch und versucht es mit dem Schuss in die lange Ecke. Der Ball geht nur knapp links am Tor vorbei.
-
16. Minute, Schweiz 1:0 Ägypten*
Tooor für die Schweiz, 1:0 durch Nevio Scherrer
Für einmal geht es den Ägyptern zu schnell! Die Schweiz kommt über rechts und bringt den Ball zur Mitte. Da verpassen gleich zwei Schweizer, am linken Pfosten steht aber noch Nevio Scherrer, der die Nati in Führung bringt.
-
15. Minute, Schweiz 0:0 Ägypten*
Erster gefährlicher Abschluss der Ägypter. Attia zieht an der Strafraumgrenze einfach mal ab und der Ball zischt nur knapp rechts am Tor vorbei.
-
14. Minute, Schweiz 0:0 Ägypten*
Ägypten hat mittlerweile mehr Ballbesitz und tastet sich langsam nach vorne. Die Schweizer lassen sich in die eigene Platzhälfte drücken, machen da allerdings die Räume eng.
-
12. Minute, Schweiz 0:0 Ägypten*
Missverständnis zwischen Torhüter Brogli und Verteidiger Zufferey führt fast zu Eigentor. Brogli stürmt bei einem zu langen Ball der Ägypter raus, Zufferey will nach hinten spielen und hebt den Ball über den Torhüter. Die Kugel kullert links am Kasten vorbei ins Toraus.
-
10. Minute, Schweiz 0:0 Ägypten*
Es wird ein erstes Mal brenzlig vor dem Schweizer Tor. Eine Ecke von links landet beim rechten Pfosten, wo ein Ägypter völlig frei steht. Um ihn herum stehen aber viele Rote, die mit vereinten Kräften die Situation klären.
-
9. Minute, Schweiz 0:0 Ägypten*
Correia lässt sich im Halbfeld in der eigenen Platzhälfte den Ball abluchsen. Attia schickt Elzoghby in die Tiefe, dieser wird im Strafraum allerdings von Mambwa abgelaufen.
-
7. Minute, Schweiz 0:0 Ägypten*
Ägypten zeigt sich ein erstes Mal in der Nähe des Schweizer Strafraums. Verteidiger Zufferey kann eine Hereingabe von rechts klären.
-
5. Minute, Schweiz 0:0 Ägypten*
Die Schweizer spielen in diesen ersten Minuten sehr aufsässig und lassen die Ägypter kaum aus deren Platzhälfte. Stürmer Koloto wird mit einem Steilpass im Strafraum lanciert, begeht dann aber ein Stürmer-Foul.
-
3. Minute, Schweiz 0:0 Ägypten*
Nachdem die eigentliche Nummer 1 Theodore Pizarro verletzungsbedingt Forfait geben musste, setzt Trainer Pisino heute auf Noah Brogli. Der 17-Jährige spielt beim FC Winterthur und durfte in dieser Saison bereits als Ersatztorhüter Super-League-Luft schnuppern.
-
2. Minute, Schweiz 0:0 Ägypten*
Bereits nach wenigen Sekunden holt Mambwa den ersten Eckball für die Schweizer heraus. Die Hereingabe von links wird vom ägyptischen Torhüter weggefäustet.
-
1. Minute, Schweiz 0:0 Ägypten*
Spielbeginn
Der Ball rollt in Doha!
-
Formstand Ägypten
Die Ägypter hatten in der Gruppe F mehr Mühe als die Schweizer. Gegen England mussten sie sich geschlagen geben. Das Spiel gegen Venezuela ging unentschieden aus. Dank dem klaren Sieg über Haiti konnten sie sich dennoch gerade noch als Gruppendritter für das Sechzehntelfinale qualifizieren.
-
Formstand Schweiz
Zum zweiten Mal konnte sich die Schweizer U17-Nati für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Die erste Teilnahme im Jahr 2009 dürften viele noch in Erinnerungen haben. Damals holte sich das Team um den heutigen A-Nati-Captain Granit Xhaka sensationell den Titel.
Nun träumt das Team von Trainer Luigi Pisino vom erneuten Coup. Das erste Ziel, die Gruppenphase zu überstehen, wurde erreicht. Die Schweiz schaffte es als Sieger der Gruppe F, mit Südkorea, Mexiko und der Elfenbeinküste, in die K.o.-Phase. Nur beim 0:0-Remis gegen die Südkoreaner liessen die Schweizer Punkte liegen.
Einen kleinen Dämpfer musste das Schweizer Team dennoch hinnehmen. Der bisherige Stammtorhüter Theodore Pizarro hat sich verletzt und wird gegen Ägypten nicht mittun können. Wer ihn ersetzen wird, hatte Pisino noch offen gelassen.
In den drei Gruppenspielen spielte sich vor allem einer ins Rampenlicht: Mladen Mijajlovic. Der 17-Jährige von der U19 des SC Freiburg hat nicht nur wegen seinem Doppelpack gegen Mexiko überzeugen können.
In diesem Artikel erfährst du mehr über das Schweizer Team.
-
Hallo und herzlich willkommen ...
... zum Sechzehntelfinale der U17-WM zwischen der Schweiz und Ägypten. Anpfiff in Doha, Katar, ist um 14.00 Uhr und hier bist du live dabei!