Zum zweiten Mal konnte sich die Schweizer U17-Nati für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Die erste Teilnahme im Jahr 2009 dürften viele noch in Erinnerungen haben. Damals holte sich das Team um den heutigen A-Nati-Captain Granit Xhaka sensationell den Titel.

Nun träumt das Team von Trainer Luigi Pisino vom erneuten Coup. Das erste Ziel, die Gruppenphase zu überstehen, wurde erreicht. Die Schweiz schaffte es als Sieger der Gruppe F, mit Südkorea, Mexiko und der Elfenbeinküste, in die K.o.-Phase. Nur beim 0:0-Remis gegen die Südkoreaner liessen die Schweizer Punkte liegen.

Einen kleinen Dämpfer musste das Schweizer Team dennoch hinnehmen. Der bisherige Stammtorhüter Theodore Pizarro hat sich verletzt und wird gegen Ägypten nicht mittun können. Wer ihn ersetzen wird, hatte Pisino noch offen gelassen.

In den drei Gruppenspielen spielte sich vor allem einer ins Rampenlicht: Mladen Mijajlovic. Der 17-Jährige von der U19 des SC Freiburg hat nicht nur wegen seinem Doppelpack gegen Mexiko überzeugen können.

In diesem Artikel erfährst du mehr über das Schweizer Team.