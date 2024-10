Daube: «Alles richtig gemacht, der Ticketverkauf ist richtig gut angelaufen» Marion Daube, Direktorin Frauenfussball, freut sich über den erfolgreichen Start des Ticketverkaufs anlässlich der Heim-EM 2025. Die in einer ersten Phase zur Verfügung stehenden Tickets für den Halbfinal und Final seien bereits nach wenigen Stunden fast ausverkauft. 01.10.2024

Mit Fussball auf dem Jungfraujoch eröffnen der Schweizer Fussballverband und die UEFA Women's Euro 2025 den Ticketverkauf. Marion Daube, Direktorin Frauenfussball, zieht eine durchwegs positive Bilanz.

P. Lämmle, R. Zeller, M. Wegmann Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf dem Jungfraujoch eröffnen der Schweizer Fussballverband und die UEFA Women's Euro 2025 den Ticketverkauf.

Eine Schweizer Auswahl bestreitet gegen eine Weltauswahl ein Penaltyschiessen. Bei den Schweizerinnen weiss besonders Torhüterin Kathrin Lehmann zu überzeugen, die sich ja auf Eis gleichermassen wohlfühlt wie auf dem grünen Rasen.

Marion Daube freut sich im Interview mit blue Sport über den erfolgreichen Start des Ticketverkaufs. Bereits nach kurzer Zeit sind die in einer ersten Phase verfügbaren Tickets für die Halbfinals und den Final vergriffen.

Die EM der Frauen 2025 wird die 14. Austragung des europäischen Kontinentalwettbewerbs im Frauenfussball sein. Die Schweiz ist Gastgeber des Turniers, das vom 2. bis 27. Juli 2025 stattfindet. Mehr anzeigen

Legenden und künftige Stars versammeln sich am Dienstag auf 3454 m Höhe für ein Fussball-Spiel anlässlich der Lancierung des Ticketverkaufs für die Heim-EM 2025. Das Wetter spielt zwar nicht mit, es fallen Schneeflocken vom Himmel, der Wind fegt den zahlreich versammelten Journalist*innen, Volunteers und Verbandsleuten fies ins Gesicht und von der eigentlich wunderschönen Aussicht ist rein gar nichts zu sehen.

Nichts für Schönwetterfussballer*innen – der EM-Ticketverkauf wird auf dem Jungfraujoch lanciert 01.10.2024

Anstelle des geplanten Fussball-Spiels wird aufgrund der garstigen Bedingungen lediglich ein Elfmeterschiessen ausgeführt. Wer als Sieger hervorgeht, ist dabei aber ohnehin vollkommen nebensächlich. Auch David Degen wird keine Albträume davontragen, obschon Kathrin Lehmann seinen zweiten Versuch im Stechen pariert.

Johan Djourou feuert auf dem Jungfraujoch Torhüterin Kathrin Lehmann an, die kurz darauf den Penalty von David Degen pariert. Bild: Keystone

Die 44-Jährige fühlt sich auf dem frostigen Terrain ohnehin zuhause. Kein Wunder, betrieb sie doch während 20 Jahren Spitzensport auf höchstem Niveau – in zwei Sportarten! In der Fussball-Nati stand sie zwischen den Pfosten, im Eishockey wirbelte sie als Stürmerin durch die gegnerischen Abwehrreihen. Dass sie in beiden Sportarten die Champions League gewann, ist aus heutiger Sicht kaum noch vorstellbar. Und so zeigt Lehmann bereits beim kurzen Aufwärmen ihre noch immer vorhandene Klasse (Siehe Video unten).

Hier zeigt Kathrin Lehmann in 3454 m Höhe eine Glanzparade 01.10.2024

Daube: «Der Ticketverkauf ist richtig gut angelaufen»

Der Event dient als Startschuss für den Ticketverkauf für die Frauen-EM 2025 in der Schweiz. Bis zu 10 Tickets pro Spiel ab 25 Franken können seit Dienstagmittag bestellt werden. Tickets gelten am Spieltag ab jeder Schweizer Ortschaft für Hin- und Rückfahrt mit dem Öffentlichen Verkehr. Hier kannst du Tickets bestellen.

In der ersten Verkaufsphase befinden sich 250'000 Tickets im Verkauf. Die Organisatoren und die UEFA hoffen, alle 720'000 Tickets verkaufen zu können. Der Start stimmt schon mal zuversichtlich. Rund zwei Stunden nach dem Startschuss sagt Marion Daube, Direktorin Frauenfussball, im Interview mit blue Sport: «Der Ticketverkauf ist richtig gut angelaufen.» Sie habe mitbekommen, dass bereits alle Tickets für die Halbfinals und den Final ausverkauft seien. «Alles richtig gemacht», meint sie und strahlt.

Auch Lehmann, die kurz zuvor noch wie vom Winde verweht durch die Luft segelt, hat beim Interview ein Dauergrinsen im Gesicht. «Ich hätte eigentlich die Schlittschuhe mitnehmen müssen», scherzt sie, aber es habe trotz des schlechten Wetters «Riesenspass» gemacht. «Sport ist Natur und wir nehmen das in Kauf. Und die Schweiz ist schön, auch wenn man das jetzt gerade nicht sieht.»

Lehmann: «Die Schweiz ist schön, auch wenn man es jetzt nicht sieht» Kathrin Lehmann blickt auf eine einzigartige Karriere zurück. Die 44-Jährige war sowohl in der Eishockey- als auch in der Fussball-Nati aufgelaufen. Auf dem Jungfraujoch stellt sie sich anlässlich der Lancierung des Ticketverkaufs für die EM 2025 zwischen die Pfosten. Die Vorfreude auf die EM ist gross. 01.10.2024

Natürlich hätte Lehmann für ihre Glanzleistung einen Pokal verdient. Doch den EM-Pokal dürfen nun mal nur für die Siegerinnen der EM in die Höhe stemmen. Und so heisst es für sie: Nur gucken, nicht anfassen!

Kathrin Lehmann würde am liebsten den EM-Pokal in die Höhe stemmen. blue Sport

Volunteers können sich bewerben

Ab sofort können sich Volunteers um Einsätze in den Fanzonen, Stadtzentren und Stadien bewerben. Einzige Voraussetzung: Am 15. Juni 2025 müssen sie 18 Jahre alt sein.

Videos aus dem Ressort

Champions League und Co.: Das musst du über den neuen Modus wissen Alles neu, alles anders in der Europa-Cup-Saison 24/25. blue Sport bringt Licht ins Dunkle und erklärt dir den neuen Modus in 90 Sekunden. 02.09.2024