Horror für Leicester: Der Klub steigt in die dritte englische Liga ab. IMAGO/Pro Sports Images

Zehn Jahre nach dem sensationellen Meistertitel steigt Leicester City aus der zweiten englischen Liga ab. Die Foxes werden damit komplett durchgereicht.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Leicester City ist nach dem 2:2 gegen Hull City in die League One abgestiegen. Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer sieben Punkte.

Der Absturz ist besonders bitter, weil Leicester erst letzte Saison aus der Premier League abgestiegen war und eigentlich den direkten Wiederaufstieg anpeilte.

Neben schwachen Leistungen schadete auch ein Sechs-Punkte-Abzug wegen Verstössen gegen Finanzregeln. Mehr anzeigen

Schwarzer Tag für Leicester City. Nach dem 2:2 gegen Hull City können die Foxes den Abstieg in die dritte Liga nicht mehr verhindern. Genau zehn Jahre nach dem Sensations-Titel von 2016 gehts runter in die League One.

Damit wird Leicester einmal komplett durchgereicht. Erst vergangene Saison stieg der Klub aus der Premier League ab. Eigentlich wäre der direkte Wiederaufstieg das Ziel gewesen. Jetzt gehts komplett in die andere Richtung.

Sechs Punkte Abzug

Neben schlechten Leistungen wurde Leicester auch noch ein Punktabzug zum Verhängnis. Aufgrund von Verstössen gegen die finanziellen Regularien zog der Verband dem Klub sechs Zähler ab. Genau diese Punkte fehlen Leicester jetzt. Zwei Spiele vor Schluss fehlen sieben Punkte auf das rettende Ufer.

Abgesehen von Klub-Ikone Jamie Vardy, der im Sommer nach Italien wechselte, blieb das Kader eigentlich zusammen. Doch dem Star-Ensemble gelang gar nichts, auch mehrere Trainerwechsel halfen nicht.

Und so geht es jetzt runter in die Drittklassigkeit. Genau zehn Jahre nach dem wohl grössten Wunder der englischen Fussballgeschichte.

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