Hoarau über YB-Coach Rahmen: «Man braucht einen Schuldigen» Nach dem 0:1 gegen GC und der 0:5-Klatsche in Barcelona befürchtet YB-Legende und blue Sport Experte Guillaume Hoarau, dass es im Krisenduell am Sonntag in Basel schon um den Job von YB-Coach Patrick Rahmen geht. 02.10.2024

Michael Wegmann Michael Wegmann

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Nach dem Katastrophen-Start von Meister YB in die Liga – 6 Punkte aus 8 Partien – und der 0:5-Klatsche in Barcelona lanciert der «Blick» vor dem Krisenduell in Basel die Trainerfrage, titelt: «Gehts für Rahmen jetzt um seinen Job?»

Der ehemalige YB-Star und heutige blue Sport Experte Guillaume Hoarau befürchtet, dass dieses Spiel über Patrick Rahmens Zukunft entscheiden könnte, vor allem, weil danach die Nati-Pause ansteht.

Begrüssen würde Hoarau es nicht. Er sagt: «Natürlich gibt es Dinge, die nicht gut sind. Aber nur einen Schuldigen auszumachen, ist für mich absolut nicht die Lösung.» Mehr anzeigen

Gleich mit einer 0:5-Klatsche schickt Barcelona YB nach Hause. Die Berner sind chancenlos. Trainer Patrick Rahmen nervt sich vor allem über die Gegentore, von denen gleich drei aus Standardsituationen entstehen. Er schaut kurz nach Schlusspfiff im Interview mit blue Sport schon vorwärts. «Barcelona war einfach ein extrem starker Gegner, das sieht am nächsten Sonntag anders aus. Wir haben jetzt fünf Tage Zeit und müssen uns optimal vorbereiten. Denn es ist klar: Wir müssen unbedingt eine Reaktion zeigen nach dem Spiel vom letzten Samstag.»

Am Sonntag müssen Rahmen und seine Berner ausgerechnet in seiner Heimat Basel ran. Nach dem 0:1 letztes Wochenende gegen GC im Wankdorf und der Barcelona-Watsche jetzt den Rivalen FCB vor der Brust.

Rahmen: «Es geht in erster Linie nicht um mich»

Nach dem Horrorstart in der Liga mit 6 Punkten aus 8 Partien und Platz 11 und den deutlichen Pleiten in der Königsklasse gegen Aston Villa (0:3) und Barcelona (0:5) ist der Druck auf den Meister und Trainer gross. «Blick» titelt: «Gehts für Rahmen jetzt um seinen Job?» und fragt den Basler in Barcelona dasselbe. Dieser antwortet: «Dass Druck da ist, ist klar. Aber damit kann ich leben. Es geht in erster Linie nicht um mich, es geht darum, dass wir da hinten schnellstmöglich rauskommen. Wir wissen, was wir verbessern müssen und arbeiten daran. Die Mannschaft lebt – und das ist das, was für mich zählt.»

Was meint die grosse YB-Legende und heutige blue Sport Experte Guillaume Hoarau zur YB-Krise und der Trainer-Diskussion?

Guillaume Hoarau, wird das Spiel in Basel für Patrick Rahmen schon entscheidend sein?

Leider. Angesichts der aktuellen Tendenz der Young Boys, denke ich, dass dieses Resultat entscheidend für seine Zukunft sein könnte. Vor allem auch, weil nach dem Spiel eine Nati-Pause sein wird.

Ist Ihrer Meinung nach Rahmen der Schuldige am Katastrophenstart?

Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, braucht man einen Schuldigen. Es ist natürlich einfacher, den Trainer auszutauschen, als ein ganzes Team oder die ganze Führung zu ändern.

Und was denken Sie?

Es gibt nicht nur einen Fehler, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Es ist eine kollektive Arbeit. Natürlich gibt es Dinge, die nicht gut sind. Aber nur einen Schuldigen auszumachen, ist für mich absolut nicht die Lösung. Es gibt bei Young Boys heute nicht nur ein Problem. Aber es ist Fussball, und im Fussball geht es jeweils sehr, sehr schnell. Es liegt also an den YB-Verantwortlichen, intelligent zu sein und den Finger auf die wahren Probleme zu legen.

Die grosse Chance für YB? Der FC Basel wird auch nicht gerade mit breiter Brust im St.Jakob-Park einlaufen. Aus den letzten drei Spielen gegen Luzern (0:1), den FCZ (0:2) und Sion (1:1) resultierte gerade mal 1 Punkt.

FCB gegen YB, der Spitzenkampf des letzten Jahrzehnts, ist jetzt ein Krisenduell. Nicht minder spannend, nicht minder entscheidend.

