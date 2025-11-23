Zwei Tore für drei Punkte: Leipzig bezwingt Bremen und ist Zweiter Keystone

Leipzig gewinnt in der 11. Runde der Bundesliga sein Heimspiel gegen Bremen mit 2:0. Mit sechs Punkten Rückstand sind die Sachsen erster Verfolger von Leader Bayern München.

Keystone-SDA SDA

Leipzig überholte durch den Sieg Leverkusen und liegt zwei Punkte vor der Werkself.

Der erst 19-jährige Assan Ouédraogo mit einem sehenswerten Weitschuss und der Österreicher Xaver Schlager trafen für Leipzig in der zweiten Halbzeit. Für Bremen war es die erste Pleite nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage. Isaac Schmidt sass bei den Gästen aus Norddeutschland auf der Bank, der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler Cameron Puertas wurde eine Viertelstunde vor dem Ende ausgewechselt.

Telegramme und Tabelle:

Leipzig – Werder Bremen 2:0 (0:0). – Tore: 63. Ouédraogo 1:0. 80. Schlager 2:0. – Bemerkungen: Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz).

Freitag: Mainz 05 – Hoffenheim 1:1. – Samstag: Bayern München – SC Freiburg 6:2. Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 3:3. Wolfsburg – Bayer Leverkusen 1:3. Augsburg – Hamburger SV 1:0. Heidenheim – Borussia Mönchengladbach 0:3. 1. FC Köln – Eintracht Frankfurt 3:4. – Sonntag: St. Pauli – Union Berlin 17.30.

1. Bayern München 11/31 (41:8). 2. RB Leipzig 11/25 (22:13). 3. Bayer Leverkusen 11/23 (27:15). 4. Borussia Dortmund 11/22 (19:10). 5. VfB Stuttgart 11/22 (20:15). 6. Eintracht Frankfurt 11/20 (27:22). 7. Hoffenheim 11/20 (22:17). 8. Werder Bremen 11/15 (15:20). 9. 1. FC Köln 11/14 (20:19). 10. SC Freiburg 11/13 (15:20). 11. Union Berlin 10/12 (13:17). 12. Borussia Mönchengladbach 11/12 (16:19). 13. Augsburg 11/10 (15:24). 14. Hamburger SV 11/9 (9:17). 15. Wolfsburg 11/8 (13:21). 16. St. Pauli 10/7 (9:20). 17. Mainz 05 11/6 (11:19). 18. Heidenheim 11/5 (8:26).