Augsburg Phillip Tietz hält Leipzigs Dani Olmo in Schach Keystone

RB Leipzig verpasst es, in der 21. Runde den Anschluss an die Top 4 der Bundesliga zu halten.

Der Champions-League-Achtelfinalist spielt in Augsburg nur 2:2 und liegt nun vier Punkte hinter dem viertplatzierten Dortmund.

Leipzig besass in der 81. Minute die grosse Chance auf den Siegtreffer. Der belgische Topskorer Lois Openda scheiterte aber vom Penaltypunkt an Goalie Finn Dahmen, der den Elfmeter verursachte hatte. Bei Augsburg standen Kevin Mbabu und Ruben Vargas in der Startformation.

Geprägt war der Samstagnachmittag wie erwartet von den Protesten der Fans. Diese stören sich am Entscheid der Liga, eine prozentuale Beteiligung an den TV-Rechten für eine Milliarde an Investoren abzugeben. Speziell in Mönchengladbach und bei Union Berlin mussten die Partien mehrmals unterbrochen werden.

sda