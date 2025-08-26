Leon Avdullahu entscheidet sich gegen die Schweiz. imago

Der Schweizerische Fussball-Verband verliert das Tauziehen um Leon Avdullahu. Der Hoffenheim-Profi hat sich entschieden, einen Nationenwechsel zu vollziehen und für den Kosovo zu spielen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati verliert einen weiteren Hoffnungsträger für die Zukunft.

Kosovos Verbandspräsident Agim Ademi teilt auf Instagram mit, dass Leon Avdullahu für das Heimatland seiner Eltern auflaufen wird.

Sein Debüt für Kosovos Nationalteam könnte Avdullahu ausgerechnet gegen Schweiz geben. Am 5. September startet die Nati gegen Kosovo in die WM-Quali. Mehr anzeigen

Erst vor einer Woche gab es für den SFV einen herben Dämpfer, als bekannt wurde, dass Top-Talent Eman Kospo sich entschieden hat, künftig für Bosnien aufzulaufen. Jetzt verliert die Schweizer Nati einen weiteren potenziellen Hoffnungsträger für die Zukunft: Wie Kosovos Verbandspräsident Agim Ademi auf Instagram mitteilt, wird Leon Avdullahu für das Heimatland seiner Eltern auflaufen.

Avdullahu, der beim FC Basel in den vergangenen zwei Jahren seinen Durchbruch hatte und in diesem Sommer für 8 Millionen Euro in die Bundesliga zu Hoffenheim wechselte, durchlief seit der U15 alle Junioren-Nati-Stufen der Schweiz und kam sechsmal in der U21-Nati zum Einsatz – zum letzten Mal im März dieses Jahres. Es wird wohl das letzte Mal gewesen sein, dass Avdullahu das Schweizer Trikot getragen hat.

Leon Avdullahu zeigte am vergangenen Wochenende ein starkes Bundesliga-Debüt: Hoffenheim schlug Bayer Leverkusen 2:1. Keystone

Für einen Nationenwechsel muss ein Antrag beim SFV gestellt werden. Das scheint in den letzten Tagen passiert sein – oder wird in den nächsten Tagen noch geschehen. «Leon hat mich heute Abend über die grosse Entscheidung informiert», schreibt Agim Ademi am Donnerstagabend auf Instagram. «Er hat damit bewiesen, dass der Kosovo eine Herzenswahl bleibt und dass Identität und Herkunft nicht verleugnet werden.»

Yakin wollte Avdullahu aufbieten

Die Bemühungen von SFV-Präsident Peter Knäbel und Nati-Trainer Murat Yakin waren umsonst. Eine SFV-Delegation um Yakin war vor einigen Tagen in Hoffenheim, um Avdullahu zu überzeugen. Gemäss Informationen von blue Sport wollte Yakin den Mittelfeldspieler für die anstehenden WM-Quali-Spiele erstmals für die A-Nati aufbieten. Jetzt wird Avdullahu die WM-Kampagne aller Voraussicht nach mit Kosovo in Angriff nehmen.

Am 5. September startet die Nati gegen Kosovo in die Qualifikation für die WM 2026. Avdullahu könnte sein Debüt für Kosovo also er ausgerechnet gegen die Schweiz geben. Und ausgerechnet in Basel, wo er gross wurde.