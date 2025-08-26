  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kosovo-Verband meldet Leon Avdullahu gibt der Schweizer Nati einen Korb

Jan Arnet

26.8.2025

Leon Avdullahu entscheidet sich gegen die Schweiz.
Leon Avdullahu entscheidet sich gegen die Schweiz.
imago

Der Schweizerische Fussball-Verband verliert das Tauziehen um Leon Avdullahu. Der Hoffenheim-Profi hat sich entschieden, einen Nationenwechsel zu vollziehen und für den Kosovo zu spielen.

Jan Arnet

26.08.2025, 07:42

26.08.2025, 07:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Nati verliert einen weiteren Hoffnungsträger für die Zukunft.
  • Kosovos Verbandspräsident Agim Ademi teilt auf Instagram mit, dass Leon Avdullahu für das Heimatland seiner Eltern auflaufen wird.
  • Sein Debüt für Kosovos Nationalteam könnte Avdullahu ausgerechnet gegen Schweiz geben. Am 5. September startet die Nati gegen Kosovo in die WM-Quali.
Mehr anzeigen

Erst vor einer Woche gab es für den SFV einen herben Dämpfer, als bekannt wurde, dass Top-Talent Eman Kospo sich entschieden hat, künftig für Bosnien aufzulaufen. Jetzt verliert die Schweizer Nati einen weiteren potenziellen Hoffnungsträger für die Zukunft: Wie Kosovos Verbandspräsident Agim Ademi auf Instagram mitteilt, wird Leon Avdullahu für das Heimatland seiner Eltern auflaufen.

Avdullahu, der beim FC Basel in den vergangenen zwei Jahren seinen Durchbruch hatte und in diesem Sommer für 8 Millionen Euro in die Bundesliga zu Hoffenheim wechselte, durchlief seit der U15 alle Junioren-Nati-Stufen der Schweiz und kam sechsmal in der U21-Nati zum Einsatz – zum letzten Mal im März dieses Jahres. Es wird wohl das letzte Mal gewesen sein, dass Avdullahu das Schweizer Trikot getragen hat.

Leon Avdullahu zeigte am vergangenen Wochenende ein starkes Bundesliga-Debüt: Hoffenheim schlug Bayer Leverkusen 2:1.
Leon Avdullahu zeigte am vergangenen Wochenende ein starkes Bundesliga-Debüt: Hoffenheim schlug Bayer Leverkusen 2:1.
Keystone

Für einen Nationenwechsel muss ein Antrag beim SFV gestellt werden. Das scheint in den letzten Tagen passiert sein – oder wird in den nächsten Tagen noch geschehen. «Leon hat mich heute Abend über die grosse Entscheidung informiert», schreibt Agim Ademi am Donnerstagabend auf Instagram. «Er hat damit bewiesen, dass der Kosovo eine Herzenswahl bleibt und dass Identität und Herkunft nicht verleugnet werden.»

Yakin wollte Avdullahu aufbieten

Die Bemühungen von SFV-Präsident Peter Knäbel und Nati-Trainer Murat Yakin waren umsonst. Eine SFV-Delegation um Yakin war vor einigen Tagen in Hoffenheim, um Avdullahu zu überzeugen. Gemäss Informationen von blue Sport wollte Yakin den Mittelfeldspieler für die anstehenden WM-Quali-Spiele erstmals für die A-Nati aufbieten. Jetzt wird Avdullahu die WM-Kampagne aller Voraussicht nach mit Kosovo in Angriff nehmen.

Am 5. September startet die Nati gegen Kosovo in die Qualifikation für die WM 2026. Avdullahu könnte sein Debüt für Kosovo also er ausgerechnet gegen die Schweiz geben. Und ausgerechnet in Basel, wo er gross wurde.

Meistgelesen

Kiews neue «Wunderwaffe» hat das Zeug, den Krieg zu verändern
Wie gesund ist er noch? Detail auf Trump-Foto sorgt für Spekulationen
Dieser Schweizer Milliardär soll Trump doch noch gnädig stimmen
Streit hinter den Kulissen eskaliert – Patrouille Suisse fliegt nicht am ESAF
Senioren buchen Kreuzfahrt für 17'000 Franken – und erleben Albtraum

Fussball-News

Irres Spiel in der Premier League. 16-Jähriger schiesst Liverpool in der 100. Minute zum Sieg

Irres Spiel in der Premier League16-Jähriger schiesst Liverpool in der 100. Minute zum Sieg

Serie A. Yann Sommer feiert mit Inter einen Kantersieg zum Auftakt

Serie AYann Sommer feiert mit Inter einen Kantersieg zum Auftakt

Challenge League. Aarau setzt sich an der Spitze ab – Verfolger Vaduz verspielt Punkte

Challenge LeagueAarau setzt sich an der Spitze ab – Verfolger Vaduz verspielt Punkte

Transfer-Ticker. FCB-Spieler Kade wechselt in die Bundesliga ++ Lugano verliert Hajdari an Hoffenheim

Transfer-TickerFCB-Spieler Kade wechselt in die Bundesliga ++ Lugano verliert Hajdari an Hoffenheim

Nach Ellbogenschlag. FCZ-Stürmer Philippe Kény für drei Spiele gesperrt

Nach EllbogenschlagFCZ-Stürmer Philippe Kény für drei Spiele gesperrt

Söldner-Check. Ndoyes Super-Assist im Video ++ Demütigung für Kobel ++ Jashari-Debüt geht in die Hose

Söldner-CheckNdoyes Super-Assist im Video ++ Demütigung für Kobel ++ Jashari-Debüt geht in die Hose