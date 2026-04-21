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WM-Quali in Lugano Frauen-Nati erwartet im Juni Malta zum letzten Heimspiel der WM-Quali

SDA

21.4.2026 - 10:57

Das Frauen-Nationalteam spielt in Lugano gegen Malta
Das Frauen-Nationalteam spielt in Lugano gegen Malta
Keystone

Das Schweizer Frauen-Nationalteam bestreitet das letzte Heimspiel im Rahmen der ersten Tranche der WM-Qualifikation am 5. Juni in Lugano.

Keystone-SDA

21.04.2026, 10:57

21.04.2026, 11:01

Gegen Malta eröffnet die Equipe von Trainer Rafel Navarro am 5. Juni gleichzeitig auch das neue Stadion in Lugano. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Vier Tage später steht dann zum Abschluss ein Auswärtsspiel in Nordirland in Lurgan an (19.00 Uhr Schweizer Zeit).

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Sowohl gegen Malta (4:1) als auch gegen Nordirland (2:0) setzte sich das Nationalteam bereits im März während des ersten Zusammenzugs des Jahres durch.

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