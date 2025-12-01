  1. Privatkunden
«Natürlich hat das Konsequenzen» Leuchtraketen für toten Fan erzwingen Spielabbruch bei Ajax

dpa

1.12.2025 - 07:07

Das Ajax-Heimspiel gegen Groningen wurde wegen der Pyro-Krawalle abgebrochen.
Das Ajax-Heimspiel gegen Groningen wurde wegen der Pyro-Krawalle abgebrochen.
dpa

Zum zweiten Mal binnen einem Monat gedenken Anhänger von Ajax Amsterdam eines verstorbenen Fans mit Leuchtraketen. Dieses Mal aber bricht der Schiedsrichter die Partie endgültig ab.

,

DPA, Patrick Lämmle

01.12.2025, 07:07

01.12.2025, 07:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Fans von Ajax Amsterdam erzwingen am Sonntag einen Spielabbruch. Feuerwerkskörper werden gezündet und teils aufs Feld geworfen.
  • Mit der Aktion wollte man an einen verstorbenen Fan erinnern. Schon vor einem Monat wurde aus demselben Grund eine Spielunterbrechung erzwungen.
  • Ajax distanziert sich mit deutlichen Worten von den Vorfällen. Dennoch wird das Ganze «Konsequenzen» nach sich ziehen, wie der niederländische Fussball-Verband KNVB schreibt.
Mehr anzeigen

Fans des niederländischen Traditionsvereins Ajax Amsterdam haben mit einer Vielzahl abgebrannter Feuerwerkskörper den Abbruch des Liga-Heimspiels gegen den FC Groningen erzwungen. Die Partie war nach fünf Minuten angesichts der Vorfälle im Stadion zunächst unterbrochen worden. Als nach der knapp dreiviertelstündigen Pause dann erneut Feuerwerkskörper aus einem der Fanblöcke aufs Spielfeld geschossen wurden, brach Schiedsrichter Bas Nijhuis die Begegnung ab. Das Spiel soll nun am Dienstagmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt werden. 

Bereits Anfang des Monats hatten Ajax-Anhänger beim 1:1 gegen den SC Heerenveen mit dem Einsatz zahlreicher Feuerwerkskörper eine halbstündige Spielunterbrechung ausgelöst. Schon da handelte es sich – wie auch jetzt – um eine Aktion, mit der an zuvor verstorbene Fans des Clubs erinnert wurde. Verständnis zeigten die Verantwortlichen des Tabellenletzten der Champions League deswegen allerdings nicht. 

Clubführung distanziert sich von eigenen Fans

«Wir distanzieren uns entschieden von diesem Fehlverhalten», zitierten niederländische Medien den auch für Sicherheitsfragen zuständigen Ajax-Finanzdirektor Shashi Baboeram Panday. «Wir wussten, dass innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal ein bekannter Fan ums Leben gekommen war. (...) Wir hatten zwar zusätzliche Massnahmen ergriffen, diese reichten aber nicht aus.»

«Ajax findet es geradezu skandalös, was heute Abend im Stadion passiert ist», schreibt der Verein in einem in den sozialen Medien verbreiteten Statement. «Die Sicherheit von Zuschauern und Spielern ist gefährdet. Das ist inakzeptabel. Wir distanzieren uns stark von diesem Fehlverhalten. Feuerwerk gehört nicht ins Stadion.»

Der niederländische Fussball-Verband KNVB teilte mit: «Wer so etwas tut, ist nicht wegen des Spiels oder des Fussballs da. Natürlich hat das Konsequenzen.»

In der Eredivisie steht Ajax mit nur fünf Siegen aus 13 Spielen auf Rang sechs.

Videos aus dem Ressort

Girona - Real Madrid 1:1

Girona - Real Madrid 1:1

LALIGA | 14. Runde | Saison 25/26

30.11.2025

Magnin: «Es ist verhext»

Magnin: «Es ist verhext»

30.11.2025

Schmid: «Mir fehlen die Worte»

Schmid: «Mir fehlen die Worte»

30.11.2025

Daschner: «Man muss auch mal einen dreckigen Punkt holen»

Daschner: «Man muss auch mal einen dreckigen Punkt holen»

30.11.2025

Zigi: «Es war eine super Leistung von der ganzen Mannschaft»

Zigi: «Es war eine super Leistung von der ganzen Mannschaft»

30.11.2025

Mehr Videos

