Alejandro Grimaldo verlässt Bayer Leverkusen nach drei Jahren und schliesst sich Atlético Madrid an. Bei den Colchoneros erhält der Spanier einen Vierjahresvertrag, wie der Klub mitteilt.

Zwei bedeutende Trophäen gewann Alejandro Grimaldo mit Bayer Leverkusen. Nun zieht es den Spanier in die Heimat zu Atlético Madrid

Grimaldo wurde in der Jugendakademie des FC Barcelona ausgebildet und wechselte 2023 ablösefrei von Benfica Lissabon zu Leverkusen. Unter der Führung seines Landsmanns Xabi Alonso und an der Seite von Granit Xhaka war der spanische Nationalspieler einer der Hauptprotagonisten beim ersten Doublegewinn der Vereinsgeschichte. In 145 Partien für den Bundesligisten gelangen dem schussstarken Linksverteidiger 30 Tore und 45 Vorlagen.