Deutschland Leverkusen siegt bei Debüt von Trainer Hjulmand

SDA

12.9.2025 - 23:07

Leverkusens neuer Trainer Kasper Hjulmand bedankt sich nach dem 3:1-Heimsieg gegen Frankfurt bei den Fans
Leverkusens neuer Trainer Kasper Hjulmand bedankt sich nach dem 3:1-Heimsieg gegen Frankfurt bei den Fans
Keystone

Bayer Leverkusen feiert in der Bundesliga beim Debüt von Trainer Kasper Hjulmand einen 3:1-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt, das die ersten beiden Saisonspiele gewonnen hat.

Keystone-SDA

12.09.2025, 23:07

Alejandro Grimaldo erzielte in der 10. Minute mit einem sehenswerten Freistoss die Führung für die Gastgeber. In der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Patrik Schick auf 2:0.

Can Uzun brachte in der 52. Minute mit dem Anschlusstreffer die Spannung zurück in die Partie. Es kam noch schlimmer für das Heimteam. Sieben Minuten später musste Robert Andrich nach der zweiten Gelben Karte vorzeitig vom Platz. In der 92. Minute sah auch Leverkusens Neuzugang Ezequiel Fernández die Rote Karte, trotzdem traf Grimaldo (98.) erneut mit einem Freistoss zum 3:1.

Hjulmand ist der Nachfolger von Erik ten Hag, der nach nur einem Punkt in den ersten zwei Meisterschaftspielen entlassen worden ist.

