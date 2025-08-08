  1. Privatkunden
Hradecky nach Monaco Leverkusen verliert langjährigen Stammgoalie

SDA

8.8.2025 - 19:40

Lukas Hradecky wechselt von Leverkusen nach Monaco
Keystone

Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen steht fest: Der langjährige Stammgoalie Lukas Hradecky wechselt in die Ligue 1 und unterschreibt bei der AS Monaco einen Zweijahresvertrag.

Keystone-SDA

08.08.2025, 19:40

08.08.2025, 19:47

Der finnische Nationaltorhüter ist in Monaco als Nummer eins vorgesehen, was für Philipp Köhn schlechte Nachrichten sind. Der Schweizer kämpfte in der vergangenen Saison mit dem Polen Radoslaw Majecki um einen Platz in der Startelf und kam auf 19 Liga-Einsätze. Nun muss der 27-Jährige überlegen, wie es für ihn weitergeht.

Neben Köhn trifft Hradecky bei der AS Monaco auch auf die Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria und Breel Embolo, um den es aber immer wieder Wechselgerüchte gibt.

Leverkusen soll indes schon einen Nachfolger im Blick haben. Laut Medienberichten soll Torhüter Janis Blaswich von RB Leipzig zum Vizemeister wechseln. Mit Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide Liverpool), Jonathan Tah (Bayern München) und zuletzt Granit Xhaka (Sunderland) hatten bereits mehrere Leistungsträger Leverkusen verlassen.

Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3

Wil – Carouge 1:0

blue News trifft Noe Ponti am Locarno Film Festival 2025

Rapperswil-Jona – Yverdon 0:3

blue News trifft Noe Ponti am Locarno Film Festival 2025

