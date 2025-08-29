  1. Privatkunden
Fußball Lewandowski kehrt in Polens Nationalteam zurück

SDA

29.8.2025 - 13:02

Robert Lewandowski spielt nach seinem Zwist mit Ex-Nationalcoach Michal Probierz wieder für das polnische Nationalteam
Robert Lewandowski spielt nach seinem Zwist mit Ex-Nationalcoach Michal Probierz wieder für das polnische Nationalteam
Keystone

Robert Lewandowski ist wieder Teil von Polens Nationalmannschaft.

Keystone-SDA

29.08.2025, 13:02

Der neue polnische Nationaltrainer Jan Urban berief den Stürmer des FC Barcelona für die WM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande und Finnland. Dies teilte Polens Fussballverband PZPN am Freitag auf X mit. Die Partien finden am 4. und 7. September statt.

Im Juni hatte es Zoff um Lewandowski gegeben, als der damalige Nationalcoach Michal Probierz dem 37-jährigen Star des Teams nach langen Jahren die Captainbinde entzog. Lewandowski erklärte daraufhin seinen Rücktritt aus dem Nationalteam.

Den Streit mit dem Star überstand Probierz nicht, er nahm nach Misserfolgen Mitte Juni seinen Hut und machte Platz für den Nachfolger Jan Urban. Lewandowski hat bislang 158 Länderspiele für Polen absolviert und dabei 85 Tore erzielt.

