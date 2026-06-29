Robert Lewandowski wechselt in die MLS zu Chicago Fire, wie sein neuer Klub am Montag bekannt gibt. Der Pole unterschreibt einen Vertrag bis zur Saison 2027/28.

Voraussetzung sei nun nur noch ein Visum für den Stürmer. Lewandowski ist in Chicago einer der sogenannten Designated Players und darf damit deutlich mehr Geld verdienen als seine Teamkollegen.

Zuletzt stand Lewandowski seit 2022 beim FC Barcelona unter Vertrag. In 134 Meisterschaftsspielen traf er 83 Mal und lieferte 20 Assists. Dass der Ende Juni auslaufende Vertrag des 37-Jährigen in Barcelona nicht verlängert wird, ist seit Mai dieses Jahres bekannt.

«Seine Verpflichtung unterstreicht unseren Anspruch, um Titel zu kämpfen, und hebt die Massstäbe für den Verein auf ein Niveau, das dieser Stadt würdig ist», sagte Gregg Berhalter. Der frühere US-Nationaltrainer ist in Chicago Cheftrainer und Sportdirektor in Personalunion.