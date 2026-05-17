  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super League Lindner und Valery verlassen die Young Boys

SDA

17.5.2026 - 16:22

Goalie Heinz Lindner und die Young Boys gehen getrennte Wege
Goalie Heinz Lindner und die Young Boys gehen getrennte Wege
Keystone

Die Young Boys trennen sich von Goalie Heinz Lindner und Verteidiger Yan Valery. Dies geben die Berner kurz vor dem letzten Spiel der Saison gegen Sion bekannt.

Keystone-SDA

17.05.2026, 16:22

Lindner war vor einem Jahr von Sion zu YB gewechselt. Wo der 37-fache österreichische Nationalgoalie seine Karriere fortsetzt, ist noch nicht bekannt.

Valery, der im WM-Aufgebot der tunesischen Nationalmannschaft steht, kam im Februar leihweise von Sheffield Wednesday zu den Young Boys. Der Leihvertrag läuft nun aus und wird nicht verlängert, wie der Klub mitteilt.

Meistgelesen

Deshalb halten die Emirate und Saudi-Arabien ihre Angriffe geheim
Alex Marquez nach Horror-Sturz offenbar ausser Lebensgefahr
Konietzke schiesst St.Gallen gegen Thun in Führung

Videos aus dem Ressort

Wehrlein nach Kollision mit Müller: «Er muss erklären, was passiert ist»

Wehrlein nach Kollision mit Müller: «Er muss erklären, was passiert ist»

16.05.2026

Müller zur Kollision mit dem Teamkollegen: «Das Letzte, was man sehen will»

Müller zur Kollision mit dem Teamkollegen: «Das Letzte, was man sehen will»

16.05.2026

Nati-Coach Cadieux tritt auf Euphorie-Bremse: «Wir müssen bescheiden bleiben»

Nati-Coach Cadieux tritt auf Euphorie-Bremse: «Wir müssen bescheiden bleiben»

16.05.2026

Wehrlein nach Kollision mit Müller: «Er muss erklären, was passiert ist»

Wehrlein nach Kollision mit Müller: «Er muss erklären, was passiert ist»

Müller zur Kollision mit dem Teamkollegen: «Das Letzte, was man sehen will»

Müller zur Kollision mit dem Teamkollegen: «Das Letzte, was man sehen will»

Nati-Coach Cadieux tritt auf Euphorie-Bremse: «Wir müssen bescheiden bleiben»

Nati-Coach Cadieux tritt auf Euphorie-Bremse: «Wir müssen bescheiden bleiben»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Transfer-Ticker. Jetzt ist es fix: Trainer Xabi Alonso hat einen neuen Verein gefunden

Transfer-TickerJetzt ist es fix: Trainer Xabi Alonso hat einen neuen Verein gefunden

Siegtreffer in der 88. Minute. Celtic fängt die Hearts am letzten Spieltag noch ab

Siegtreffer in der 88. MinuteCeltic fängt die Hearts am letzten Spieltag noch ab

Privatjet, Luxus-Jacken und teure Taschen. Okafor: «Wir machen das nicht, um andere zu beeindrucken»

Privatjet, Luxus-Jacken und teure TaschenOkafor: «Wir machen das nicht, um andere zu beeindrucken»