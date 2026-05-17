Goalie Heinz Lindner und die Young Boys gehen getrennte Wege Keystone

Die Young Boys trennen sich von Goalie Heinz Lindner und Verteidiger Yan Valery. Dies geben die Berner kurz vor dem letzten Spiel der Saison gegen Sion bekannt.

Keystone-SDA SDA

Lindner war vor einem Jahr von Sion zu YB gewechselt. Wo der 37-fache österreichische Nationalgoalie seine Karriere fortsetzt, ist noch nicht bekannt.

Valery, der im WM-Aufgebot der tunesischen Nationalmannschaft steht, kam im Februar leihweise von Sheffield Wednesday zu den Young Boys. Der Leihvertrag läuft nun aus und wird nicht verlängert, wie der Klub mitteilt.