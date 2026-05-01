2024 coachte Ognjen Zaric den FC Winterthur, mittlerweile steht er bei Altach unter Vertrag Keystone

Der Linzer ASK sichert sich im österreichischen Cupfinal den Sieg. Gegen Altach gewinnt die Mannschaft dank zwei Toren in der Verlängerung 4:2.

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Für den LASK ist es der zweite Cupsieg in der Klubgeschichte. 1965 hatte der Verein bereits triumphiert – damals als erstes Nicht-Wiener-Team überhaupt.

Mit Altach, das erstmals im Cupfinal stand, mussten auch zwei Protagonisten mit Schweizer Vergangenheit eine Niederlage hinnehmen. Ognjen Zaric, der den Vorarlberger Klub unweit der Schweizer Grenze seit Januar coacht, war von Juli bis Dezember 2024 Cheftrainer beim FC Winterthur gewesen. Zuvor agierte er im Nachwuchs und als Co-Trainer von Basel. Auch der Bregenzer Dejan Stojanovic kennt die Schweiz gut. Der Goalie von Altach stand ab 2016 für vier Jahre beim FC St. Gallen unter Vertrag.