  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Altach geschlagen Linzer ASK feiert zweiten Cupsieg

SDA

1.5.2026 - 19:18

2024 coachte Ognjen Zaric den FC Winterthur, mittlerweile steht er bei Altach unter Vertrag
2024 coachte Ognjen Zaric den FC Winterthur, mittlerweile steht er bei Altach unter Vertrag
Keystone

Der Linzer ASK sichert sich im österreichischen Cupfinal den Sieg. Gegen Altach gewinnt die Mannschaft dank zwei Toren in der Verlängerung 4:2.

Keystone-SDA

01.05.2026, 19:18

01.05.2026, 19:31

Für den LASK ist es der zweite Cupsieg in der Klubgeschichte. 1965 hatte der Verein bereits triumphiert – damals als erstes Nicht-Wiener-Team überhaupt.

Mit Altach, das erstmals im Cupfinal stand, mussten auch zwei Protagonisten mit Schweizer Vergangenheit eine Niederlage hinnehmen. Ognjen Zaric, der den Vorarlberger Klub unweit der Schweizer Grenze seit Januar coacht, war von Juli bis Dezember 2024 Cheftrainer beim FC Winterthur gewesen. Zuvor agierte er im Nachwuchs und als Co-Trainer von Basel. Auch der Bregenzer Dejan Stojanovic kennt die Schweiz gut. Der Goalie von Altach stand ab 2016 für vier Jahre beim FC St. Gallen unter Vertrag.

Meistgelesen

Ukrainisches Militär zerstört Kampfjets und Jagdbomber tief im russischen Hinterland
Tod der fünfjährigen Sharon löst Krawalle in Australien aus
Buckelwal Timmy könnte in die Freiheit schwimmen – aber er tut es nicht

Videos aus dem Ressort

Müller über neues Formel-E-Auto: «Es wird eine Revolution sein»

Müller über neues Formel-E-Auto: «Es wird eine Revolution sein»

01.05.2026

Müller über Porsches Heimrennen in Berlin: «Wir haben viel mehr Medientermine»

Müller über Porsches Heimrennen in Berlin: «Wir haben viel mehr Medientermine»

01.05.2026

Wehrlein über Teamkollege Müller: «Wir ergänzen uns sehr gut»

Wehrlein über Teamkollege Müller: «Wir ergänzen uns sehr gut»

01.05.2026

Müller über neues Formel-E-Auto: «Es wird eine Revolution sein»

Müller über neues Formel-E-Auto: «Es wird eine Revolution sein»

Müller über Porsches Heimrennen in Berlin: «Wir haben viel mehr Medientermine»

Müller über Porsches Heimrennen in Berlin: «Wir haben viel mehr Medientermine»

Wehrlein über Teamkollege Müller: «Wir ergänzen uns sehr gut»

Wehrlein über Teamkollege Müller: «Wir ergänzen uns sehr gut»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Amtszeit bis 2031?. Infantino strebt Wiederwahl als FIFA-Präsident an

Amtszeit bis 2031?Infantino strebt Wiederwahl als FIFA-Präsident an

«Fussball vereint die Welt». Infantino versichert Irans WM-Teilnahme

«Fussball vereint die Welt»Infantino versichert Irans WM-Teilnahme

FIFA-Kongress. Irans Fussball-Präsident an Einreise nach Kanada gehindert

FIFA-KongressIrans Fussball-Präsident an Einreise nach Kanada gehindert