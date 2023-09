Lionel Messi deutet seinen nächsten Wechsel an

Lionel Messi spricht bei einem argentinischen TV-Sender über seine Zukunft. Bild: Imago/ZUMA Wire

Lionel Messi wechselte im Juli zu Inter Miami. Knapp zwei Monate nach dem Wechsel spricht der 36-jährige Argentinier von einem nächsten Wunschziel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lionel Messi spielt seit Juli für Inter Miami. In den ersten zwölf Partien hat der Argentinier elf Tore geschossen und einen Titel gewonnen.

In der Sendung eines argentinischen TV-Senders spricht Messi aber bereits über einen möglichen Abgang. Der 36-Jährige liebäugelt damit, noch in der argentinischen Liga zu spielen.

Konkreter will Messi zu seiner allerersten Klub-Liebe zurück. Bei den Newell's Old Boys aus der argentinischen Millionenstadt Rosario spielte Messi bis er 13 Jahre alt war, ehe er zu Barça wechselte. Mehr anzeigen

Lionel Messi ist erst in der amerikanischen MLS angekommen und schon deutet der 36-Jährige an, wohin seine Reise als Profi noch hin soll. In Miami hat der Zauberfloh bereits eingeschlagen. In zwölf Partien verbuchte er bisher elf Buden, fünf weitere bereitete er vor – mit dem Sieg im Leagues Cup stemmte der Weltmeister auch schon den ersten Pokal in die Höhe.

Als Profi hat Messi bisher drei verschiedene Shirts übergestülpt. Das Barcelona-Dress trug der Argentinier während seiner Blütezeit, in blau-weiss gekleidet blieb er bei PSG während zweier Jahre eher glücklos, bei Beckhams Inter Miami beginnt er im rosafarbenen Stöffchen wieder zu strahlen.

Messi hat eine Idee im Kopf

Messi verrät bei «TyC Sports», welches Leibchen er noch tragen will. «Ich hatte immer die Idee in meinem Kopf, den argentinischen Fussball zu geniessen, für Newell's zu spielen und das auch noch als Weltmeister.» Heisst, Messi liebäugelt innerhalb der nächsten drei Jahre mit einer Rückkehr in seine Heimat Rosario, die drittgrösste Stadt Argentiniens.

In der Jugend der Newell's Old Boys machte Messi mit seiner fussballerischen Begabung auf sich aufmerksam, ehe er als 13-Jähriger zum FC Barcelona wechselte. Als Profi spielte Messi bei seinem allerersten Klub also noch nie, dies dürfte sich seiner Aussage nach ändern.

Seine Ambitionen, noch in der argentinischen Liga Tore zu schiessen, sind auch gleichbedeutend damit, dass Messi noch nicht ans Karriereende denkt: «Ich will weiterhin das tun, was ich liebe. Ich will nicht über die Zukunft nachdenken. Ich will es so viel geniessen wie möglich. Was ich am meisten liebe, ist, Fussball zu spielen.»

Schon bald den zweiten Titel mit Miami im Sack?

An das, was nach dem Karriereende kommen wird, denkt Messi schon grad gar nicht: «Was ich mache, nachdem ich meine Karriere beendet habe? Ich denke darüber nicht nach und will darüber noch nicht nachdenken.»

Alle Fussballromantiker dürfen sich also auf weitere Messi-Momente im Profi-Fussball freuen. Am kommenden Donnerstag erhält Messi im Finale des US Open Cups gegen Houston die Möglichkeit, mit Inter Miami den zweiten Titel einzuheimsen.