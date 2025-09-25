  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Doppelpack Lionel Messi führt Inter Miami in die Playoffs

SDA

25.9.2025 - 06:57

Lionel Messi und Inter Miami sind weiterhin erfolgreich unterwegs.
Lionel Messi und Inter Miami sind weiterhin erfolgreich unterwegs.
Bild: Keystone

Superstar Lionel Messi sichert Inter Miami in der nordamerikanischen MLS mit zwei Toren und einer Vorlage den Platz in den Playoffs.

Keystone-SDA

25.09.2025, 06:57

25.09.2025, 07:08

Durch den 4:0-Sieg beim New York City FC hat das Team des argentinischen Weltmeisters in der Eastern Conference einen Platz in der K.-o.-Runde auf sicher.

Messi traf in der Schlussviertelstunde doppelt (74./86.), Luis Suarez sorgte per verwandeltem Foulpenalty für das zwischenzeitliche 3:0 (83.). Für Messi waren es die Treffer 23 und 24. Der 38-Jährige distanzierte damit den Gabuner Denis Bouanga in der MLS-Torjägerliste und liegt wieder alleine an der Spitze.

Videos aus dem Ressort

Freiburg – Basel 2:1

Freiburg – Basel 2:1

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

24.09.2025

Atlético Madrid - Rayo Valllecano 3:2

Atlético Madrid - Rayo Valllecano 3:2

LALIGA | 6. Runde | Saison 25/26

24.09.2025

Meistgelesen

Neffe erschlägt Onkel – aber das ist nur die halbe Geschichte
Rolltreppe bremst Präsidenten aus: «Entweder wir verlassen die UN oder wir bombardieren sie»
Auto-Weltmarktführer meldet Insolvenz an – sind Chinesen schuld?
Nationalrat kippt Witwenrente – und schliesst Senioren von AHV-Erhöhung aus
Drohnen zwingen russische Soldaten in enge Tunnel

Mehr aus dem Ressort

Basel-Noten. FCB-Abwehr bezahlt Lehrgeld ++ Joker Otele zaubert

Basel-NotenFCB-Abwehr bezahlt Lehrgeld ++ Joker Otele zaubert

Viel Pech für FCB-Goalie Salvi. So knapp entscheidet die Torlinientechnik gegen den FC Basel

Viel Pech für FCB-Goalie SalviSo knapp entscheidet die Torlinientechnik gegen den FC Basel

Highlights im Video. Oteles Geniestreich kommt zu spät: Basel unterliegt dem SC Freiburg

Highlights im VideoOteles Geniestreich kommt zu spät: Basel unterliegt dem SC Freiburg

Europa League. Kein Sieger zwischen Betis und Nottingham ++ Die AS Roma schlägt Nizza

Europa LeagueKein Sieger zwischen Betis und Nottingham ++ Die AS Roma schlägt Nizza

Yakin glaubt an FCB-Punkte. «Freiburg muss das Spiel machen, das kommt Basel entgegen»

Yakin glaubt an FCB-Punkte«Freiburg muss das Spiel machen, das kommt Basel entgegen»