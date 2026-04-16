  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Es soll um langfristige Vision gehen Lionel Messi kauft sich spanischen Fünftligisten

SDA

16.4.2026 - 19:05

Lionel Messi ist jetzt auch Klub-Eigentümer
Lionel Messi ist jetzt auch Klub-Eigentümer
Keystone

Lionel Messi hat den spanischen Fussball-Fünftligisten UE Cornella gekauft. Der 38-jährige Argentinier habe den Kauf offiziell abgeschlossen, teilte der Verein aus der Nähe von Barcelona mit.

Keystone-SDA

16.04.2026, 19:05

16.04.2026, 19:07

Über das finanzielle Engagement Messis machte UE Cornella keine Angaben. Bei dem Projekt gehe es um eine langfristige Vision.

Messi, der aktuell in den USA bei Inter Miami unter Vertrag steht, spielte insgesamt 21 Jahre lang für den FC Barcelona. Zunächst in der berühmten Jugendakademie «La Masia», später erfolgreich für die Profis. Dass er nun einen katalanischen Club übernehme, wertete UE Cornella als Zeichen seiner Verbundenheit mit der Region.

Der 1951 gegründete Fünftligist hat sich in der Nachwuchsarbeit einen guten Ruf erarbeitet. So spielten spätere Profis wie Spaniens Europameister von 2012 Jordi Alba , der aktuelle Barça-Verteidiger Gerard Martin oder Arsenals Goalie David Raya zumindest für die Junioren von UE Cornella.

Meistgelesen

Atlantikströmung könnte früher kollabieren – mit fatalen Folgen für Europa
Europa geht der Treibstoff aus – und die Folgen spürst auch du
Todesopfer sind zwei Frauen – 7-Jährige und Tatverdächtiger im Spital

Videos aus dem Ressort

Suzuki doppelt nach

Suzuki doppelt nach

16.04.2026

Matanovic trifft traumhaft zur Führung

Matanovic trifft traumhaft zur Führung

16.04.2026

Murat Yakin exklusiv: «Granit Xhaka wird nach der WM weitermachen»

Murat Yakin exklusiv: «Granit Xhaka wird nach der WM weitermachen»

16.04.2026

Suzuki doppelt nach

Suzuki doppelt nach

Matanovic trifft traumhaft zur Führung

Matanovic trifft traumhaft zur Führung

Murat Yakin exklusiv: «Granit Xhaka wird nach der WM weitermachen»

Murat Yakin exklusiv: «Granit Xhaka wird nach der WM weitermachen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Tragischer Unfall. Früherer Arsenal-Goalie Alexander Manninger stirbt bei Zugunglück

Tragischer UnfallFrüherer Arsenal-Goalie Alexander Manninger stirbt bei Zugunglück

Frankreich. Hugo Ekitiké erleidet Achillessehnenriss

FrankreichHugo Ekitiké erleidet Achillessehnenriss

Letztes Testspiel. Die Schweiz misst sich vor der WM mit Australien

Letztes TestspielDie Schweiz misst sich vor der WM mit Australien