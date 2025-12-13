  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

England Liverpool gewinnt mit Mohamed Salah

SDA

13.12.2025 - 18:15

Mohamed Salah bestritt möglicherweise sein letztes Spiel für den FC Liverpool
Mohamed Salah bestritt möglicherweise sein letztes Spiel für den FC Liverpool
Keystone

Der unter Druck stehende FC Liverpool gewinnt vier Tage nach dem 1:0 in der Champions League bei Inter Mailand auch in der Premier League. Beim 2:0 gegen Brighton liefert Mohamed Salah einen Assist.

Keystone-SDA

13.12.2025, 18:15

Liverpools Trainer Arne Slot entschied sich, Salah zurück ins Aufgebot zu nehmen, nachdem der Ägypter für die Reise nach Mailand suspendiert worden war. Zwar musste der Starspieler zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen, kam aber bereits nach weniger als einer halben Stunde für den verletzten Joe Gomez in die Partie. Nach einer Stunde lieferte der Ex-Basler die Vorlage zum 2:0 von Doppeltorschütze Hugo Ekitiké, der nach 46 Sekunden ein erstes Mal getroffen hatte.

Salah wird Liverpool in den kommenden Wochen fehlen, weil er mit Ägypten am Afrika-Cup teilnimmt. Wie es danach weitergeht, ist offen. Es wird in England über einen Wechsel schon in der Winterpause spekuliert, möglicherweise nach Saudi-Arabien. Die harte und für viele im Umfeld des FC Liverpool unverständliche Kritik von Salah am eigenen Verein und Trainer könnte eine gemeinsame Zukunft verunmöglichen.

Meistgelesen

FCZ vergibt Sieg gegen Winterthur in der Nachspielzeit
Die Stimmen der Schweizer Riesen-Helden: «Für das Team ist das unglaublich»
Scotland Yard ermittelt nicht weiter gegen Andrew

Videos aus dem Ressort

Sion – GC 1:0

Sion – GC 1:0

Super League | 17. Runde | Saison 25/26

13.12.2025

Zürich – Winterthur 2:2

Zürich – Winterthur 2:2

Super League | 17. Runde | Saison 25/26

13.12.2025

Wie ging der nicht rein? Sions Nivokazi lässt Mega-Chance liegen!

Wie ging der nicht rein? Sions Nivokazi lässt Mega-Chance liegen!

13.12.2025

Sion – GC 1:0

Sion – GC 1:0

Zürich – Winterthur 2:2

Zürich – Winterthur 2:2

Wie ging der nicht rein? Sions Nivokazi lässt Mega-Chance liegen!

Wie ging der nicht rein? Sions Nivokazi lässt Mega-Chance liegen!

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Deutschland. St. Pauli beendet dreimonatige Durststrecke

DeutschlandSt. Pauli beendet dreimonatige Durststrecke

Ricardinho stellt neuen Weltrekord auf. Brasilianer jongliert Fussball 50 Stunden ohne Unterbruch

Ricardinho stellt neuen Weltrekord aufBrasilianer jongliert Fussball 50 Stunden ohne Unterbruch

Fangewalt. Fünf Verletzte nach FC Basel-Heimspiel gegen Aston Villa

FangewaltFünf Verletzte nach FC Basel-Heimspiel gegen Aston Villa