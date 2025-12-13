Mohamed Salah bestritt möglicherweise sein letztes Spiel für den FC Liverpool Keystone

Der unter Druck stehende FC Liverpool gewinnt vier Tage nach dem 1:0 in der Champions League bei Inter Mailand auch in der Premier League. Beim 2:0 gegen Brighton liefert Mohamed Salah einen Assist.

Keystone-SDA SDA

Liverpools Trainer Arne Slot entschied sich, Salah zurück ins Aufgebot zu nehmen, nachdem der Ägypter für die Reise nach Mailand suspendiert worden war. Zwar musste der Starspieler zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen, kam aber bereits nach weniger als einer halben Stunde für den verletzten Joe Gomez in die Partie. Nach einer Stunde lieferte der Ex-Basler die Vorlage zum 2:0 von Doppeltorschütze Hugo Ekitiké, der nach 46 Sekunden ein erstes Mal getroffen hatte.

Salah wird Liverpool in den kommenden Wochen fehlen, weil er mit Ägypten am Afrika-Cup teilnimmt. Wie es danach weitergeht, ist offen. Es wird in England über einen Wechsel schon in der Winterpause spekuliert, möglicherweise nach Saudi-Arabien. Die harte und für viele im Umfeld des FC Liverpool unverständliche Kritik von Salah am eigenen Verein und Trainer könnte eine gemeinsame Zukunft verunmöglichen.