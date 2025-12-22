Alexander Isak musste am Samstag nach seinem Treffer gegen Tottenham gestützt vom Platz begleitet werden Keystone

Englands Meister Liverpool muss wohl für längere Zeit ohne Alexander Isak auskommen.

Keystone-SDA SDA

Der im Sommer für fast 145 Millionen Euro von Newcastle United verpflichtete Stürmer wurde am Montag wegen einer Knöchelverletzung und einer Fraktur des Wadenbeins operiert. Das gaben die «Reds» bekannt. Über die Ausfalldauer machte der Tabellenfünfte der Premier League keine Angaben. Es gebe kein bestimmtes Zeitfenster für eine Rückkehr.

Isak war am Samstag beim 2:1-Sieg bei Tottenham bei seinem Treffer zum 1:0 von Micky van de Ven umgegrätscht worden.