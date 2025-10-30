Liverpool-Coach Arne Slot mit Joe Gomez. KEYSTONE

Der kriselnde englische Meister Liverpool kassierte mit dem Aus im Achtelfinale des Carabao Cup den nächsten sportlichen Rückschlag. Das personell stark veränderte Team von Trainer Arne Slot verlor ohne etliche Stars daheim 0:3 gegen Crystal Palace.

Keine. Zeot? blue Sport fasst für dich zusammen Die Krise spitzt sich weiter zu: Liverpool scheidet nach einer 0:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace aus dem Carabao Cup aus und kassiert damit die sechste Pleite in den letzten sieben Spielen.

Trainer Arne Slot rechtfertigt den Einsatz vieler Nachwuchsspieler mit fehlender Kadertiefe und verweist auf die Belastung durch das dichte Spielprogramm.

Auf die Reds warten diese Woche wichtige Spiele: Aston Villa (h), Real Madrid (h) und Manchester City (a). Mehr anzeigen

Ismaila Sarr erzielte vor der Pause (41. Minute/45.) beide Treffer für die Gäste, die sich in dieser Saison auch schon im Supercup und in der Premier League gegen Liverpool durchgesetzt hatten. Yeremy Pino (88.) setzte den Schlusspunkt gegen enttäuschende Gastgeber.

Zuvor hatte noch Liverpools Nachwuchsspieler Amara Nallo nach einer Notbremse die Rote Karte (79.) gesehen. Seit dem 27. September haben die Reds in allen Wettbewerben mehr Spiele verloren als jede andere Mannschaft in den fünf europäischen Top-Ligen.

«Es ist immer ein Nackenschlag, ein Fussballspiel zu verlieren, besonders wenn es zum Ausscheiden aus einem Wettbewerb führt», meint Trainer Arne Slot und fügt an: «Es gibt viele Gründe, warum wir sechs von sieben Spielen verloren haben. Keiner davon ist gut genug, um so viele Niederlagen zu akzeptieren.»

Er habe dieselbe Aufstellung gewählt wie in der letzten Saison in solchen Runden, erläuterte der Holländer sein Verzicht auf viele Stammkräfte. Man habe im Liga-Cup schon immer auf Nachwuchsspieler und Reservisten gesetzt, so Slot. «Zudem haben wir mit unseren Stammspielern gegen Palace auch nicht viele Spiele gewinnen können», ruft Slot die Bilanz gegen den ‹Angstgegner› in Erinnerung – es ist bereits die 3. Niederlage gegen Crystal Palace diese Saison.

Schwieriges Programm

Er sei zudem eine Herausforderung für Spieler, die aus anderen Ligen gekommen sind und nun auf Premier-League- und Champions-League-Niveau spielen, sprich in sieben Tagen drei Partien zu bestreiten.

Ausserdem sei die Kadertiefe nicht vergleichbar mit anderen Teams: «Uns fehlen derzeit nur vier Spieler, und schon mussten wir mit vier Spielern unter 19 Jahren beginnen, und nachdem ich zwei Auswechslungen vorgenommen hatte, waren es sechs», betont Slot.

Slot glaubt nicht, dass es möglich ist, dass der Druck noch grösser wird: «Wenn man eine solche Serie hinlegt, wenn man für Liverpool spielt, wenn man Liverpool trainiert, weiss man, dass der Druck da ist.»

Am Samstag empfangen die in der Liga auf Platz 7 stehenden Reds Tabellennachbar Aston Villa. Am Dienstag kommt mit Real Madrid ein starker Gegner an die Anfield, ehe es am Sonntag auswärts zum Duell mit Manchester City kommt. Weitere Pleiten würden die Position von Slot, der letzte Saison sein Team noch souverän zum Meistertitel führte, sicher nicht stärken.

