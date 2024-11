Petric zum Verletzungspech von Benito: «Es ist bitter» 06.11.2024

Die Young Boys müssen erneut auf ihren Captain verzichten. Loris Benito fehlt dem Schweizer Meister aus Bern wegen einer Adduktorenverletzung im rechten Oberschenkel rund zwei Wochen.

SDA

Benito, der sich zu Beginn der Saison von einem Kreuzbandriss erholte und erst sechs Ligaspiele bestritt, zog sich die Verletzung am Mittwoch im Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donezk zu. Auch Sandro Lauper und Kastriot Imeri mussten in der Partie angeschlagen ausgewechselt werden. Nach Angaben des Vereins erlitten beide Fussverletzungen. Ob sie am Sonntag im Heimspiel gegen Lugano eingesetzt werden können, ist noch offen.

Loris Benito (rechts) fehlt den Berner Young Boys am Sonntag im Heimspiel gegen Lugano, der Einsatz von Sandro Lauper (links) ist fraglich Keystone

sda