Diagnose ist da Luca Jaquez hat sich gegen Union Berlin das Nasenbein gebrochen

SDA

24.8.2025 - 20:51

Luca Jaquez wird von medizinischem Personal vom Feld begleitet
Luca Jaquez wird von medizinischem Personal vom Feld begleitet
Keystone

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Der VfB Stuttgart bestätigt, dass sich Luca Jaquez am Samstag in der Bundesliga-Partie gegen Union Berlin das Nasenbein gebrochen hat.

Keystone-SDA

24.08.2025, 20:51

24.08.2025, 21:13

Wie lange der Luzerner Verteidiger ausfällt, ist noch nicht klar. Anfang Woche sind weitere Untersuchungen geplant, um die Vorgehensweise abzustimmen.

Jaquez verletzte sich bei einem Zweikampf in der Luft mit Union-Stürmer Andrej Ilic. Der 22-Jährige konnte nicht mehr weiter spielen und musste das Feld mit einer blutenden Nase in der 88. Minute verlassen.

